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Суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

21:19 24.01.2019
Виктор Янукович. Фото с сайта wikimedia.org
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Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене и пособничестве в «ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации», к 13 годам лишения свободы.

Януковича признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Он был приговорен по ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») к 13 годам лишения свободы и по ч. 5 ст. 27 («Виды соучастников») и по ч. 2 ст. 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») к 12 годам лишения свободы, пишут «Ведомости».

«А на основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы», – пояснил председательствующий судья.

Ранее Януковича оправдали по статье о попытке изменения границ государства. Прокуроры требовали для экс-президента Украины максимального наказания – 15 лет лишения свободы.

После смены власти на Украине в 2014 г. Янукович оставил пост президента страны и бежал в Россию. Позже Верховная рада отстранила его от должности президента, которую он занимал с 2010 г. Украинский суд начал рассматривать дело в отношении бывшего президента страны в мае 2017 г. Уголовное производство рассматривалось в заочном режиме. Суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.

Темы: Украина, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 00:04
Гость: охотник за бакланами

Надо подавать в Интерпол
24.01.2019, 23:52
Гость: да недоработок хватает

Если бы суд был немножечко, как все московские,то и весь Ростов можно было бы приговорить к статье за укрывательство преступника Януковича,а там ,глядишь, и всю Россию.
24.01.2019, 23:21
Гость: Копоть с майдана

Засудить бандюков за майданутый госпереворот, за потерю Крыма, за развал Украины как государства, за сожжение полсотни одесситов в 2014 году, за развязывание войны на Донбассе мозгов не хватает!!!
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