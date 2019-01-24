Суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

21:19

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене и пособничестве в «ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации», к 13 годам лишения свободы.

Януковича признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Он был приговорен по ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») к 13 годам лишения свободы и по ч. 5 ст. 27 («Виды соучастников») и по ч. 2 ст. 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») к 12 годам лишения свободы, пишут «Ведомости».

«А на основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы», – пояснил председательствующий судья.

Ранее Януковича оправдали по статье о попытке изменения границ государства. Прокуроры требовали для экс-президента Украины максимального наказания – 15 лет лишения свободы.

После смены власти на Украине в 2014 г. Янукович оставил пост президента страны и бежал в Россию. Позже Верховная рада отстранила его от должности президента, которую он занимал с 2010 г. Украинский суд начал рассматривать дело в отношении бывшего президента страны в мае 2017 г. Уголовное производство рассматривалось в заочном режиме. Суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.