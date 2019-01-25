Украина обвинила Жириновского в посягательстве на целостность страны

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Генпрокуратура Украины расследует дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В отношении него составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия).

По версии следствия, Жириновский 20 февраля 2014 года в эфире одного из телеканалов, а также 23 февраля 2014 года во время митинга, публично призвал к присоединению территории Крыма и юго-восточных областей Украины к России. 28 февраля, находясь в Симферополе и Севастополе, он якобы публично призвал жителей Крыма к «совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины».

Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре Украины, Жириновский 17 марта 2014 года подписал письмо в посольство Польши в Москве. В нем он призвал руководство Польши организовать и провести на территории отдельных западных областей Украины референдумов о переходе в состав Польши, «по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополя», пишет «Коммерсант».

20 марта 2014 года Владимир Жириновский проголосовал в Госдуме за принятие законов о включении Крыма и Севастополя в состав России. «В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры.