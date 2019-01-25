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Украина обвинила Жириновского в посягательстве на целостность страны

20:49 25.01.2019
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Генпрокуратура Украины расследует дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В отношении него составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия).

По версии следствия, Жириновский 20 февраля 2014 года в эфире одного из телеканалов, а также 23 февраля 2014 года во время митинга, публично призвал к присоединению территории Крыма и юго-восточных областей Украины к России. 28 февраля, находясь в Симферополе и Севастополе, он якобы публично призвал жителей Крыма к «совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины».

Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре Украины, Жириновский 17 марта 2014 года подписал письмо в посольство Польши в Москве. В нем он призвал руководство Польши организовать и провести на территории отдельных западных областей Украины референдумов о переходе в состав Польши, «по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополя», пишет «Коммерсант».

20 марта 2014 года Владимир Жириновский проголосовал в Госдуме за принятие законов о включении Крыма и Севастополя в состав России. «В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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26.01.2019, 05:23
Гость: Тут ГлавРусПатриот переборщил.

Одно дело трепаться про вообще и мытьё сапог в индийских океанах, и совсем другое, подписывать официальные письма с призывами. Старый лис теряет обоняние. Слишком сильно любит макарошки, наверное.
26.01.2019, 00:15
Гость: ... теляти волка заломати ..

Жириновский оказался не по зубам даже Бушу и Чубайсу. Президенты приходят и уходят, а самый первый либерал - вечен.
26.01.2019, 00:13
Гость: нехохол

Люблю хохлов,с ними всегда весело.Полчаса здорового ехидного смеха заменяет стакан сметаны.Процветайте хохлы!
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