В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектом

17:20

В Киеве считают газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", так как после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа, пишет журнал "Новое время" со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.

По словам Гирмана, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из Южной Европы, что дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки "Турецкого потока" российский газ будет поставляться в Италию, Францию и балканские страны.

При этом, отметил Гирман, если в случае с "Северным потоком — 2" интересы Украины и США, выступающих против его строительства, совпали, то с "Турецким потоком" такого не наблюдается.

Как напоминает РИА Новости, проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, которые называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и его сооружение не предполагает прекращения транзита через Украину.

Газопровод "Турецкий поток" представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, проложенные по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют уже в конце этого года.