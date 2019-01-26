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В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектом

17:20 26.01.2019
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В Киеве считают газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", так как после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа, пишет журнал "Новое время" со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.

По словам Гирмана, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из Южной Европы, что дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки "Турецкого потока" российский газ будет поставляться в Италию, Францию и балканские страны.

При этом, отметил Гирман, если в случае с "Северным потоком — 2" интересы Украины и США, выступающих против его строительства, совпали, то с "Турецким потоком" такого не наблюдается.

Как напоминает РИА Новости, проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, которые называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и его сооружение не предполагает прекращения транзита через Украину.

Газопровод "Турецкий поток" представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, проложенные по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют уже в конце этого года.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 04:30
Гость: Ник16

"Газпром и правители РФ еще нахлебаются с Турцией. "
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Вот тут вы ошибаетесь. Вы забыли случай когда турки сбили наш ероплан, что было потом? Не помните? А я напомню. Россия прекратила покупать СХ продукцию у турок и резко сократила поток туристов, которые приносили значительные доходы в бюджет Турции. Турция не долго сопротивлялась пустым отелям, гостиницам, возмущению фермеров, которые не знали куда девать свою продукцию и Эрдоган просил прощение за сбитый еропалн. А с трубой ещё проще будет если Эрдоган будет выставлять необоснованные требования - перекроется газовая труба, запрет ввоза СХ продукции в Россию и запрет туристического потока из России и турки снова станут послушными.
Не знаю, как поступит кремль, но я сделал бы так. Поступать надо решительно и жёстко. Тогда уважать станут
27.01.2019, 01:11
Гость: Питон

Нашли же себе на голову в Кремле нового другана очередного черта лысого Эрдогана, где они таких только находят. Маршрут южного потока в Турцию выбрали весьма странный. Турция — это же не Украина или Беларусь, где можно было Януковичу или Батьке руки выкручивать все время «по-братски» и заставлять делать то что нужно правительству России. Туркам пока сейчас выгодно сотрудничество с РФ а что будет завтра не известно, они ведут свою игру на Ближнем востоке, их так просто не понаклоняешь. Через Турцию там нефть и газ идут и из Ближнего востока, и из Азербайджана и ср Азии. Так что РФ зря делает Турцию главным регулятором всех южных энергетических потоков, а они также как Украина могут и запретить транзит или потребовать удвоенную цену за транспортировку или еще чего-нибудь экзотическое на Луну их свозить. Вот посмотрите как кремлевские олигархи, Газпром и правители РФ еще нахлебаются с Турцией. Немцы то хотя бы более порядочные стараются договоры выполнять если подписали, а с турок что взять сегодня одно а завтра другое.
26.01.2019, 18:54
Гость: Всё у РФ будет хорошо

Гирман всего-навсего рядовой эксперт. А вот высокоранговый Турчинов не против "Турецкого потока". Удивительно что и высокоранговый Авакян не против. Всё в Законе.
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