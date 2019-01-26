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В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда

19:24 26.01.2019
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В Германии заявили, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. Об этом пишет журналистка Süddeutsche Zeitung Сильке Бигальке (Silke Bigalke).

В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях». «В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — размышляет она.

По словам журналистки, после разгрома фашистской армии обе стороны предпочитали не упоминать о том, что блокада Ленинграда — геноцид жителей. Вместо этого они представляли жертв героями, мужественно сопротивлявшихся врагам. «О том, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало известно только в 90-е годы», — отмечает она.

Честное освещение блокады советскими властями неизбежно породило бы вопросы о возможностях властей предотвратить катастрофу или о готовности Иосифа Сталина пожертвовать жизнями жителей города, пишет  Lenta.ru.

Бигальке признает, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением вермахта, однако современная героизация жертв ведет к оправданию их смерти. Такая позиция упрощает произошедшее и может быть опасна, считает она. Журналистка напоминает, что выжившие жители и их семьи все чаще поминают жертв трагедии не в день снятия блокады, а в день ее начала, 8 сентября.

Член Совета Федерации Алексей Пушков возмутился этой статьей. По словам сенатора, немецкие СМИ, которые осмелились поднять эту тему, «совсем берега потеряли».

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», написал он на своей странице в соцсети.
 

Темы: История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 04:14
Гость: Ник16

Вот этих поганых германских журналюг посадить в помещение в тридцатиградусный мороз без воды (только снег), канализации, отопления, электричества и с едой по минимуму 100гр, так называемого хлеба в сутки, на месяца два то я бы посмотрел, как бы им удалось выжить в таких условиях, а вся их бредятина о наших героях сразу бы прекратилась.
27.01.2019, 04:11
Гость: советский инженер

Ну я бы сказал что блокада Ленинграда это тяжелейшая трагедия, но и массовый героизм его защитников.Мало ли что там в 90-х разные русофобы напридумывали. И вполне уместно праздновать разгром фашистской группировки советской армией, снятие блокады и спасение миллионов ленинградцев.
27.01.2019, 03:56
Гость: Ник16

В 1945 году на параде Победы в Москве эта власовская тряпка была брошена к мавзолею Ленина вмести с другими фашистскими знамёнами и штандартами гитлеровской Германии.
ДАЁШЬ КРАСНЫЙ ФЛАГ С СЕРПОМ И МОЛОТОМ - ФЛАГ МИРА И СОЗИДАНИЯ!!!
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