Шестого соратника Трампа обвинили по делу о российском вмешательстве

07:55

Политический консультант Роджер Стоун стал шестым обвиняемым членом команды Дональда Трампа по делу о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Кроме Стоуна среди обвиняемых фигурируют руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, его заместитель Рик Гейтс, бывший военный советник Трампа Майкл Флинн, советник избирательной кампании Трампа Джордж Пападопулос, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн.

Мюллер предъявил обвинения 37 людям, большинство из которых граждане России.