Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

08:24

Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил восстановить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, пишет "Интерфакс".

"Я горд сообщить вам сегодня, что мы достигли сделки о прекращении "шатдауна" и возобновлении работы федерального правительства", - заявил Трамп. - "В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели, до 15 февраля".

Трамп добавил, что добьется того, чтобы гарантировать выплаты всем сотрудникам государственных структур за отработанное время. Кроме того он попросил Конгресс США немедленно приступить к голосованию по законопроекту.

"Я буду предельно откровенен, у нас самом деле нет выбора, кроме как построить мощную стену или металлический барьер. Если мы не получим честной сделки от Конгресса, правительство снова прекратит работу 15 февраля, или я воспользуюсь правами, данными мне конституцией США, чтобы разобраться с этой ситуаций", - подвел итог американский лидер.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отказа Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности и строительство стены на границе с Мексикой общей суммой в $5,7 млрд.

Во время так называемого "шатдауна" отпуск без содержания были отправлены около 800 тыс. госслужащих. Однако многие вынуждены продолжать работу, если их ведомства и должности считаются слишком важными для страны.

В последние дни участилось количество случаев, когда госслужащие отказываются выходить на работу без оплаты труда, ссылаясь на болезни или семейные обстоятельства.