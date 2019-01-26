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Испания и Франция назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

15:05 26.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Мадрид признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, если правительство не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят о проведении честных, свободных и прозрачных выборов, тогда Испания признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы", - приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

С аналогичным заявлением сегодня выступили также французские власти.

"Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы сможем признать Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса. Мы работаем вместе с нашими европейскими союзниками", - написал написал в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.

В среду, 23 января, Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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26.01.2019, 19:37
Гость: советский инженер

Этот самый Макрон у которого во Франции очень похожая обстановка предъявляет Мадуро ультиматум - провести выборы за 8 дней. А вот ему самому таких ультиматумов Европа не предъявляет? Ну конечно,разве можно себе любимым предъявлять невыполнимые требования?
26.01.2019, 18:45
Гость: stalker

Вот вам и демократия по западному образцу. Самопровозглашенный лидер оппозиции признается Испанией и Францией законным президентом Венесуэлы, хотя за него никто не голосовал. И что тут демократичного ? Где волеизъявление народа, выраженная на избирательных участках в установленном конституцией и избирательным законодательством этой страны порядке ? Ее нет. Но, разве в этом "цивилизованном мире", который корчит из себя поборников демократии это кого то волнует ? Лицемеры. Что-то тот же Макрон не сильно прислушивается к воле своего же народа. В противном случае он бы уже давно начал диалог с "желтыми жилетами" в своей стране, а не называл их экстремистами.
26.01.2019, 17:51
Гость: Патриот России

\ Испания и Франция назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы
Зато президента Украины признали сразу! Это только Самый Влиятельный Галерный Раб в мире разглядел на Украине новое государство, а потом новое государство увидели ватники...
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