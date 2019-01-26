Англичане присвоили венесуэльское золото

16:39

Как уже не раз было установлено опытным путем, установление демократии извне в какой-либо стране открывает обширные возможности для масштабного грабежа

Банк Англии официально отказался отдавать Венесуэле золотые слитки на сумму 1,2 млрд долларов. По заявлению англичан, они "защищают венесуэльские активы" и отдадут их только назначенному из Вашингтона "демократическому президенту", а "кровавому тоталитарному диктатору" Мадуро - не отдадут.

Хорошее напоминание о том, к чему приводит хранение средств в западных банках.

Касательно "защиты активов", можно вспомнить прекрасную историю о том, как после "защиты" ливийских миллиардов в бельгийских банках пропало более 5 млрд долларов, по поводу чего до сих пор продолжается расследование.

Халид аль-Заиди, один из группы адвокатов, защищающей д-ра Саифа аль-Ислам Каддафи, заявил, что исчезновение миллиардов ливийских денег, замороженных на Западе, требует срочного расследования компетентными органами.

2 ноября 2018 г. Заиди заявил российскому информационному агентству "Спутник", что исчезновение из бельгийских банков ливийских денег в размере более 5 миллиардов долларов заслуживает срочных действий со стороны Ливии, которое серьезно относится к этому вопросу.

Он подчеркнул, что замороженные средства принадлежат именно ливийскому государству и его народу и никоим образом не принадлежат мученику-лидеру Муаммару Каддафи. Ложь о так называемых личных счетах Каддафи усиленно муссируется в СМИ Запада.

Ливийский адвокат добавил, что эти ливийские деньги были переведены в иностранные банки в соответствии с законами Ливии (Ливийской Джамахирии), действующими в то время (до 2011 года, когда началась агрессия западных стран-членов НАТО). Они поступили в западные банки от имени ливийского государства. Адвокат заявил, что министерство финансов Бельгии , генеральный прокурор Бельгии и Совет Безопасности ООН должны потребовать срочных расследований относительно судьбы замороженных ливийских счетов и процентных ставок, которые поступили на эти счета (с 2011 по 2018 гг) .

В решении ООН о замораживании ливийских государственных счетов говорится, что необходима защита и неприкосновенность этих денег.

Адвокат подчеркнул необходимость сохранения денег, которые принадлежат ливийскому народу, и потребовал от иностранных банков, где находятся ливийские счета, предоставить подробные отчеты о замороженных денежных средствах. Ни у кого нет права отчуждать права ливийского народа на эти деньги. Недопустимо попустительство по отношению к лицам в этих банках, если они знают, как и почему эти деньги исчезли. Адвокат от имени Саифа аль-Ислам Каддафи потребовал открытых и беспристрастных расследований.

Генеральный прокурор Бельгии Джордж Гилкине со своей стороны заявил, что он уже начал всесторонние расследования об исчезновении миллиардов ливийских долларов со счетов, принадлежащих ливийским фондам и замороженных в Бельгии, и отметил, что Организация Объединенных Наций также расследует эти факты.

Как уже не раз было установлено опытным путем, установление демократии извне в какой-либо стране открывает обширные возможности для масштабного грабежа, где "цивилизованные" страны бегут в первых рядах.

То-то Иран зашевелился и пытается вывезти свои деньги из Германии наличными, а немцы закатили истерику, так как отдавать не хочется, а законных оснований (пока что) присвоить чужие деньги нет.

Другим будет наукой - ваши деньги в западных банках очень легко могут стать не вашими.

PS. А вот куратор процесса в Венесуэле со стороны США: Эллиот Абрамс

На его счету:

1. Поддержка эскадронов смерти в Южной Америке (Сальвадор и Никарагуа).

2. Участие и лжесвидетельство в программе "Иран-контрас". Участие в попытках сокрытия массового убийства (более 500 человек) в Эль-Мазоте. (см. "борьбу за демократию" в Сальвадоре - осторожно, есть фото 18+).

3. Подготовка неудачного гос.переворота в Венесуэле в 2002 году. (см. классический ирландский документальный фильм "Революцию не покажут по телевизору").

4. При Джордже Буше-младшем руководил стратегией "продвижения демократии за рубежом", а также сектором Ближнего Востока в период агрессии США против Ирака.

Вот такие прекрасные люди несут Венесуэле "свет демократии".

Ну и до кучи - американская пресса даже не скрывает, что Гуайдо получил сигнал начать переворот после команды из Вашингтона.

Фото: colonelcassad.livejournal.com