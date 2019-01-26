Предвыборный суд: за что Виктору Януковичу дали 13 лет заочно?

В Киеве завершился первый акт многолетней эпопеи с уголовным преследованием экс-президента Украины

Еще в 2014 году на Виктора Януковича был заведен целый ряд уголовных дел. Полтора года назад документы передали в суд, который рассматривал их достаточно неторопливо. И вот – результат.

Фото с сайта nackor.org

Суд неожиданно ускорился. Бывший (или, если следовать логике украинского закона, не бывший) президент Незалежной приговорен к 13 годам лишения свободы за «государственную измену» и «пособничество агрессивной войне».

О том, что и почему произошло 24 января 2019 года в Облонском райсуде Киева, лучше рассказать после небольшого историко-правового экскурса.

Победивший на выборах в 2010 году благодаря голосам избирателей юго-восточных регионов Виктор Янукович, вопреки своей «пророссийской» репутации, не торопился «притеснять» жителей Западной Украины. Напротив, некоторые «консультанты», видимо, активно рекомендовали ему стать «президентом всей Украины». Вместо обещанного ранее регионалами статуса второго государственного для русского языка был принят комплекс нормативных актов, дающий всего лишь возможность на уровне регионов вводить дополнительные официальные языки.

Подписанный Ющенко акт о героизации лидера ОУН* Степана Бандеры тихо отменили в суде, придравшись к процедурным нюансам, но самого гитлеровского пособника первые лица страны с высоких трибун клеймить не стали. Минобразования, хоть и зафиксировало в учебниках истории тот факт, что глава УПА** Роман Шухевич был коллаборационистом, но в весьма мягкой и компромиссной форме, без деталей.

Но, самое главное, официальный Киев, несмотря на прохладную реакцию Москвы, продолжил начатые еще до Януковича переговоры о подписании торговой ассоциации с ЕС.

Подобными шагами были шокированы даже партийцы-регионалы, многие из которых буквально кричали о том, что данная политика приведет сначала к экономической, а затем к политической катастрофе. Однако официальный Киев на это никак не реагировал. Как писали в те дни в сети Интернет, некоторые представители аппарата президента явно блокировали своему шефу доступ к объективной аналитике.

Тактически Януковичу удалось добиться определенных успехов. Местные выборы 2010 года принесли ему ошеломляющий успех. Партия регионов выиграла выборы в регионах, которые давно уже были для нее «чужими» - в центре и даже «на среднем западе» страны. Однако уже на парламентских выборах 2012-го регионалам с большим трудом удалось сформировать стойкое большинство.

Момент истины настал в 2013 году, когда Киев должен был подписать пресловутую ассоциацию. На этом этапе Янукович, наконец, услышал голоса перепуганных промышленников и прохладные предупреждения России, подчеркивающей, что быть в двух зонах свободной торговли – это все равно, что сидеть на двух стульях.

Оппозиция разыграла беспроигрышную комбинацию. Если бы президент подписал ассоциацию, страну уже вскоре накрыл бы жесточайший экономический кризис и на следующих выборах Януковича просто вынесли бы из резиденции.

Глава государства сумел обойти эту ловушку (не подписав ассоциацию), но попался в следующую. В центр Киева были стянуты профессиональные боевики-провокаторы, прикрывавшиеся небольшим количеством романтично настроенных общественников и студентов, требующих подписать-таки евроассоциацию. А затем некое неизвестное до сих пор высокопоставленное лицо, судя по всему, отдало указание киевской горадминистрации и столичному главку МВД вывести в центр города коммунальщиков и сотрудников спецподразделения «Беркут», чтобы подготовить Киев к празднованию Нового года.

Причем для самого Януковича такое развитие событий явно стало сюрпризом. После появления на Майдане Независимости силовиков все остальное стало делом техники. Провокаторы закидали милиционеров горящими поленьями, а те в свою очередь пустили в ход дубинки. Получив несколько ушибов, провокаторы с Майдана ретировались.

А вот в Интернете были запущены грязные фейки об «убитой девочке» и «избитых детях» (личные данные всех пострадавших вскоре стали известны, и никаких детей среди них, конечно, не было, но это уже никого не интересовало). Под пугающие слухи лидеры крупнейших оппозиционных сил свезли в центр Киева несколько десятков тысяч своих сторонников с Западной Украины и мобилизовали столичный средний класс. Майдан снова захватили, но уже через несколько дней протест стал скисать – киевские хипстеры и бабушки с Галичины не рвались в бой.

Вот тогда, сначала неподалеку от администрации президента, а затем – на подходах к кабмину, были пущены в ход ультраправые радикалы из «Братства» и скинхедовских группировок, входящих в объединение, которое затем станет известно как «Правый сектор»***.

Сначала драйва ситуации добавили драки с «Беркутом» и метание коктейлей Молотова в правоохранителей, а затем – странная гибель нескольких радикалов, приехавших протестовать из других стран (в частности, Армении и Белоруссии). Боевики были застрелены. В их смерти сразу же обвинили «Беркут». Однако вот уже пять лет следователи по их делам топчутся на месте, а недавно журналисты доказали, что они были убиты выстрелами из гладкоствольного оружия с близкого расстояния – явно кем-то из «своих». Но это уже никого опять-таки не интересует.

В феврале 2014-го протест снова начал понемногу стихать. «Беркут» и внутренние войска вытеснили майдановцев со значительной части занятой ими ранее территории. Янукович то немного «натягивал узду», то «отпускал», но на принципиальные уступки не шел.

18 февраля радикалы попытались захватить правительственный квартал, но у них ничего не вышло. Тогда 19-го начались захваты органов власти и силовых структур на Западной Украине, а 20-го - наступление на администрацию президента. И вот тут некие неизвестные снайперы из контролируемых майдановцами зданий (!) открыли огонь как по силовикам, так и по участникам протестов. Итог – десятки погибших.

Перепуганный Янукович при посредничестве западных стран вступил в переговоры с оппозицией и предложил ей компромиссный вариант – отказ от президентской формы правления и досрочные выборы. Лидеры оппозиции под гарантии глав МИД Польши, Германии и Франции на это согласились.

Однако вечером 21 января радикалы объявили, что их не устраивает соглашение, и пообещали напасть на администрацию президента. Виктор Янукович вместе с ближайшим политическим окружением отбыл в Харьков, где должны были собраться представители депутатского корпуса юго-восточных регионов. Однако харьковские регионалы (часть из которых сегодня публично поддерживают Петра Порошенко) встретили его не особо любезно. Стало известно о готовящемся на президента покушении. В результате после нескольких виражей Янукович оказался в России.

Пока президент еще находился на Украине и исполнял свои обязанности, 22 февраля в Киеве собралась Рада. По информации Интернета, часть депутатов в нее притащили в прямом смысле слова силой. С другими, по даным сети, якобы провели переговоры, посулив им немалые бонусы. В итоге парламент, большинство которого еще несколько недель назад поддерживало Виктора Януковича и все его инициативы, неожиданно стал оппозиционным. И проголосовал за странный документ об отстранении президента от власти.

Странный – так как подобный вариант полностью не соответствовал конституции страны. По большому счету, президента на Украине можно было «отправить в отставку» только после смерти, невозможности исполнять свои обязанности или импичмента. Для объявления импичмента нужно было уголовное дело, специальная следственная комиссия, конституционное большинство и несколько заседаний Рады. Ничего этого у украинской оппозиции не было. И она пошла по пути банального государственного переворота, приняв заведомо незаконный документ и назначив, исходя из него, себя любимых на высшие государственные посты.

Тем временем радикалы учинили в Черкасской области расправу над крымскими антимайдановцами, возвращавшимися домой из Киева, в столице неонацисты расстреляли наряд милиции, а лидеры «Правого сектора»*** пообещали «поезда дружбы» в Крым.

Жители Крыма, Донбасса и других юго-восточных регионов начали выходить в центры своих городов и формировать отряды самообороны. Одна из первых акций началась в Севастополе, который формально никогда даже не передавался в состав УССР. Там местные жители провозгласили свою власть.

Затем Русская весна перекинулась на улицы других городов Крыма и юго-востока. Впоследствии в Харькове, Николаеве, Одессе и Запорожье киевская власть подавила протесты силой. В Донецке и Луганске – не смогла. А Крым, воспользовавшись формально автономным статусом и тем, что был передан в состав УССР незаконно, вернулся в Россию.

А теперь – внимание: вопрос. Так за что же судят Януковича?

Ему вменяли написание письма российским властям с просьбой о консультациях относительно возможности ввода войск для проведения полицейской миротворческой операции на Украине.

Больше его обвинить ни в чем не смогли.

По факту глава государства (а Януковича, как мы помним, законным образом отстранить от исполнения обязанностей не могли) вполне мог попросить главу другого входящего в СНГ государства о проведении консультаций относительно защиты прав человека у себя в стране. А если решение будет принято – провести его, в соответствии с украинскими законами, через все необходимые инстанции.

Соответственно, Янукович действовал сугубо в рамках своих полномочий, никому не изменял и никому не содействовал в «ведении агрессивной войны». Прокуратура еще пыталась «повесить» на него и помощь в «отсоединении» Крыма, но в администрации Порошенко, судя по всему, решили, что это будет и вовсе анекдотично и поэтому от данной чудо-идеи отказались.

В итоге киевские судьи 8 часов зачитывали 150 листов пустопорожней болтовни с домыслами на тему того, что имел в виду Янукович в марте 2014 года. И приговорили его за предложение обсудить сложившуюся на Украине ситуацию с Москвой к 13 годам лишения свободы.

Юристы и журналисты уже восприняли решение суда скептически – оно не соответствует никаким правовым нормам. И было принято явно по указке из администрации Порошенко из политических соображений.

Зачем? Не проще ли было оттягивать этот позор до бесконечности? Тем более что впереди все равно еще будут апелляции и кассации?

На первый взгляд, действительно, проще. Но Петру Порошенко, с его и без того минимальными шансами на выход во второй тур новых президентских выборов, нужно срочно «подтянуть хвосты». Пока у него в активе нет ничего, кроме фейкового «томоса», в который верят только люди с весьма специфическим уровнем интеллекта, да «безвиз», который в любой момент могут забрать из-за массовых нарушений.

Среди невыполненных обещаний и «намеков» – прекращение войны, евроинтеграция, суды по расстрелу Майдана, рост уровня жизни и победа над коррупцией. Теперь, когда у Порошенко будут спрашивать, где приговоры «снайперам Майдана», он с умным видом будет «переводить стрелки» на «приговор Януковичу». Вариант – так себе. Но на безрыбье, как известно, и рак – рыба.

Конечно, превращать прокуратуру и суд в филиалы своего предвыборного штаба как-то не особо красиво. Но кого это будет волновать на новой, дивной, европейской Украине?

Тем более, Порошенко прекрасно осознает – на выборах против Виктора Януковича у него сегодня не было бы никаких шансов. Не зря 2013-й на Украине сейчас почти все вспоминают с ностальгией как «золотой век»...

* - экстремистская организация, запрещенная на территории России

** - экстремистская организация, запрещенная на территории России

*** - экстремистская организация, запрещенная на территории России