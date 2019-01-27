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Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников

10:40 27.01.2019
Фото с сайта www.slawyanka.info
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Германия выделяет 12 миллионов евро на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге.

Как пишет "Интерфакс", данная акция приурочена к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда, говорится в совместном заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова.

"Мы, главы МИД Германии и Российской Федерации, приветствуем решение германского правительства, которое основано на признании ответственности совершенной несправедливости, сделать добровольный гуманитарный жест по отношению к жертвам блокады, которые еще живы, в форме помощи на 12 миллионов евро для модернизации больницы для ветеранов войны и создания германо-российского центра встреч для представителей российской и немецкой общественности и жертв блокады в Санкт-Петербурге", - сказано в совместном заявлении, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Министры отметили в заявлении, что эта акция "улучшит качество жизни жертв блокады" и будет способствовать историческому примирению между странами и укрепит двухсторонние отношения.

По словам Мааса, этот символический жест даст сигнал тому, что "подобное никогда не должно повториться".

Темы: Германия, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 21:44
Гость: А наш,

с барского плеча дал указание своим охранникам,
чтобы не мешали облобызать ручки.
27.01.2019, 21:37
Гость: неравнодушному

Я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся. Негодяй = это ты.
27.01.2019, 21:10
Гость: Макар

///... Немцы виноваты? Американцы? британцы? Французы?...///
Ну а кто же ещё виноват...ну, обама ещё с трампой, это они всё. Но мы здесь не причём, не...не виноватые мы. Это не мы...
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