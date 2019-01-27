Мадуро отказался выполнить ультиматум стран ЕС о досрочных выборах

18:19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался выполнять ультимативные требования нескольких европейских стран об объявлении в течение восьми дней новых выборов в стране. Об этом он сообщил в эфире телеканалу CNN Turk.

Мадуро уверен в заблуждении Европы. Он заявил, что страны «снова совершают ошибку в отношении Венесуэлы». Венесуэла независима 200 лет, но другие государства игнорируют ее историю. Несмотря на это страна гордится своим суверенитетом.

«Они должны отказаться от своего ультиматума», — отметил Николас Мадуро, добавив, что никто не может выдвигать требования его стране.

По словам венесуэльского главы, лидер оппозиции Хуан Гуаидо нарушил конституцию страны. Он не имел права называть себя временным президентом.

Мадуро заявил, что открыт для диалога. Он готов обсуждать сложившуюся ситуацию, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, подобная встреча «маловероятна, но в то же время, не невозможна».

Кроме того, глава государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку. Его телефонный звонок стал для него сюрпризом.

Ранее Британия, ФРГ, Франция, Испания поставили Венесуэле ультиматум. Они дали Мадуро восемь дней на объявление даты досрочных выборов. В противном случае эти европейские страны готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом страны.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента, а Николаса Мадуро — узурпатором.

