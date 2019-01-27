Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

16:20

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Съезд прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за кандидатуру Надежды Савченко по предложение ее сестры Веры Савченко, сообщает ТАСС.

Военнослужащая украинской армии Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции в Донбассе и стала соучастницей убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, за что в марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам заключения. В мае того же года президент РФ по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о ее помиловании.

Вернувшись на родину, Савченко стала депутатом Верховной рады и в этом качестве под предлогом организации обмена пленными несколько раз посещала неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В марте 2018 года суд решил взять Савченко под стражу на два месяца без возможности внесения залога по подозрению в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей, позднее срок ареста неоднократно продлевался. Находясь в следственном изоляторе депутат неоднократно прибегала к голодовке, как средству давления на Службу безопасности Украины.

Очередные выборы главы украинского государства назначены на 31 марта 2019 года. В настоящее время ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов на пост президента. В президентском рейтинге, по данным опросов, лидирует Юлия Тимошенко. Она, как считают социологи, будет одним из участников второго тура выборов, который может состояться 21 апреля.