Совбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войны

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Совет Безопасности ООН предоставил освобождение от санкций для межкорейского проекта по поиску останков погибших во время Корейской войны в демилитаризованной зоне, пишет "Интерфакс".

По словам источника, Совбез ООН принял данное решение, чтобы гарантировать, что санкции, направленные против Пхеньяна, не помешают поставкам оборудования на территорию КНДР для проведения поисковых работ.

Отмечается, что проект по поиску останков погибших во время Корейской войны является ключевой частью межкорейского военного соглашения.

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Южная Корея и КНДР договорились снизить напряженность вдоль границы. Договоренности включали демонтаж части постов, прекращение боевых стрельб в этом районе, демилитаризацию переговорного пункта Пханмунджом и разминирование демилитаризованной зоны для последующего поисков останков погибших во время Корейской войны (1950-53 гг.).