Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что главе правительства поступали распоряжения противостоять вероятному китайскому кибершпионажу и поддерживать Украину в противовес России. Однако Орбан отказался выполнять оба требования. По его словам, он хочет, чтобы Венгрия была "нейтральной как Австрия".

Напротив, венгерский премьер привлекает китайские инвестиции в информационную инфраструктуру страны, а также выступает против переговоров между НАТО и Киевом на уровне министров, поскольку Орбан не доволен ситуацией с сокращением возможности обучения на венгерском языке на Украине для нацменьшинств.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подчеркнул, что в развитии российско-венгерских отношений удалось достигнуть значительного прогресса и выйти на новые рубежи сотрудничества. Также глава государства выразил надежду, что совместная работа по укреплению двусторонних связей в различных областях продолжится.