]]> ]]>
Главная В мире Новости

Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США

08:33 28.01.2019
Материалы по теме:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что главе правительства поступали распоряжения противостоять вероятному китайскому кибершпионажу и поддерживать Украину в противовес России. Однако Орбан отказался выполнять оба требования. По его словам, он хочет, чтобы Венгрия была "нейтральной как Австрия".

Напротив, венгерский премьер привлекает китайские инвестиции в информационную инфраструктуру страны, а также выступает против переговоров между НАТО и Киевом на уровне министров, поскольку Орбан не доволен ситуацией с сокращением возможности обучения на венгерском языке на Украине для нацменьшинств.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подчеркнул, что в развитии российско-венгерских отношений удалось достигнуть значительного прогресса и выйти на новые рубежи сотрудничества. Также глава государства выразил надежду, что совместная работа по укреплению двусторонних связей в различных областях продолжится.

Темы: Венгрия, США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2019, 09:47
Гость: АгентСмть

Ну ждём Венгерский майдан!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.