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На Украине пропал капитан судна «Норд» Владимир Горбенко

21:08 28.01.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

По его словам адвоката, Горбенко исчезает не впервые.

"В апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя", — отметил адвокат и выразил надежду, что капитан жив и здоров.

"Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного",- подчеркнул Могильницкий.

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта, напоминает РИА Новости. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Судоходство
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