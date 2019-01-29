Эксперт разоблачил фейк СБУ и британских СМИ о ЧВК в Судане

20:33

Распространение различных фейков о России в последние годы стало основой работы западных СМИ. В этом их активно поддерживает Украина. Причем как на информационном, так и на государственном уровне.

Самым последним вбросом стало обвинение со стороны британских СМИ в том, что российские бойцы так называемой ЧВК «Вагнер» находятся в Судане. Версию сразу растиражировала СБУ.



Украинский генерал Василий Грицак заявил, что служба безопасности изучила сотни российских паспортов. Якобы принадлежащих бойцам ЧВК. По его словам, все документы выдавались в одном отделении - УФМС 770001 города Москвы.

Грицак утверждает, что именно там получали паспорта Руслан Боширов и Александр Петров – российские бизнесмены, которых британские СМИ пытались бездоказательно обвинить в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Что касается бойцов так называемой ЧВК «Вагнер», то, по словам Грицака, их переправили в Судан на самолете Минобороны для подавления протестов в Африке.

Голословные заявления подхватили британские СМИ. Газета The Times выпустила материал о том, что бойцы ЧВК якобы поддерживают главу Судана Омара Аль-Башира.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Судане действительно находятся военные из РФ. Они были официально приглашены Хартумом в качестве экспертов. Это вовсе не секретная информация, все законы соблюдены. Также Песков подчеркнул, что сообщения о размещении в Судане так называемой ЧВК «Вагнер» параноидальны. Ведь кроме голословных обвинений СБУ и британских СМИ никаких доказательств их присутствия нет.

В интервью изданию «Народные Новости» доктор политических наук, профессор МГУ, бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Манойло заявил, что единственным доказательством присутствия военных так называемой ЧВК «Вагнер» был бы допрос взятого в плен «вагнеровца». В любом ином случае все это похоже на фантазии. Но Украина игнорирует факты, и ее «расследование» походит на условный Bellingcat. То есть, не вызывает доверия.

Манойло подчеркнул, что военнослужащие, находящиеся в Судане, официально представляют Россию и отправились в Африку по приглашению в качестве экспертов.

Если ранее западные СМИ активно муссировали тему отравления Скрипалей, то сейчас они используют образ бойцов так называемой ЧВК «Вагнер». Например, издание Reuters заявило, что те же самые бойцы отправились в Венесуэлу защищать президента Николаса Мадуро.

Западные СМИ пытаются убедить читателей, что эти люди принимали участие в конфликте в Донбассе и Сирии и имеют отношение к бизнесмену Евгению Пригожину. Однако, как и в массе сфабрикованных фейков до этого, никаких доказательств существования мифической ЧВК «Вагнер» не смогли предъявить ни журналисты, ни спецслужбы Украины.