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В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу

07:19 29.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.

По словам дипломата, для реализации ключевого пункта Минских соглашений — проведения выборов — необходима помощь извне. Новый план предусматривает, что организацией этих выборов займется ООН, поскольку на ОБСЕ лежит функция наблюдателей.

Документ должны утвердить участники "Нормандской четверки": Россия, Украина, Франция и Германия. Он уже был представлен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое состоялось в декабре 2018 года. На нем присутствовали представители всех упомянутых государств.

План также предусматривает создание в ДНР и ЛНР переходной администрации ООН, которая должна будет следить за выполнением плана. При этом Сайдик не стал называть необходимую численность миротворческой миссии ООН.

Украинская сторона с 2015 года добивается введения в зону конфликта миротворцев ООН, напоминает РИА Новости. Владимир Путин также высказывался в поддержку идеи миротворческой миссии, однако в Кремле подчеркнули, что речь идет об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. На Украине же считают, что миссия должна иметь более широкие полномочия и размещаться на всей территории Донбасса.

Урегулирование конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года ей удалось принять три документа, предусматривающих шаги по деэскалации ситуации, однако добиться окончательного прекращения огня пока не удается.

Темы: Ситуация на Украине, ОБСЕ
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 14:24
Гость: Русфанат

Власти республик вполне в состоянии сами организовать выборы, что они уже неоднократно доказывали. Никакая ООН для этого не требуется. Желаете наблюдать? Извольте! Хоть на каждый участок наблюдателя пришлите от ОБСЕ. Стойте хоть за спиной каждого члена комиссии. Будет полная безопасность каждому! Только вот никаких войск ООН под видом миротворцев привести в республики даже не печатайте!
29.01.2019, 13:09
Гость: Какую хунту,

и к чему они должны принуждать.Опять Титус бредит...
29.01.2019, 12:23
Гость: gvozd

обсе себя полностью дискредитировала в чечне, в абхазии и осетии, на украине, в прибалтике.
какой смысл в их предложениях, когда все прекрасно понимают на кого работает эта организация.
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