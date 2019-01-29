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Власти Италии понизили пенсионный возраст

13:09 29.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о проведении в стране пенсионной реформы, сообщает агентство ANSA.

Соответствующий законопроект был принят парламентом в середине января. Согласно ему, в пенсионной системе Италии вводится «квота 100». Оно предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100. Например, под это под это правило подпадает 62-летний гражданин, который проработал 38 лет.

По прежним правилам, большинство итальянцев могли выходить на пенсию в 67 лет.

Также закон предусматривает введение социальных выплат малоимущим в размере 780 евро в месяц. Агентство подчеркивает, что их не следует считать безусловным (или базовым) доходом — речь идет о дополнительной мере социальной поддержки населения, имеющей аналоги и в других странах Европы.

Вице-премьер, министр труда и социальной политики Луиджи ди Майо называл принятие закона шагом на пути к построению в Италии «государства всеобщего благоденствия».

Темы: Италия, Законотворческая деятельность в мире, Пенсионная реформа в мире
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 20:21
Гость: Макар

Работайте, работайте... И на выборы ходить не забывайте...
29.01.2019, 20:18
Гость: Макар

///Хочу в Италию...///
А как родина-мать, а? Передатель...изменник...мы тут на выборы ходим надрываемся, а он в Италию...
29.01.2019, 19:55
Гость: Сторонний наблюдатель.

А ещё они сделали нам гадость в виде выдачи бесплатного лекарства все кто достиг 70 летнего возраста. О сволочи.
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