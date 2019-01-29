СМИ Турции сообщили о столкновении пророссийских и проиранских сил в Сирии

15:54

В Сирии столкнулись группировки, поддерживающие официальный Дамаск. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Как уточняется, в бой вступили 5-я бригада "Сил Тигра", поддерживаемая Россией, и проиранская 4-я дивизия под командованием младшего брата президента Сирии Махера Асада. Причиной конфликта стали некие разногласия.

Бои между группировками идут на северо-западе провинции Хама близ селений Шатха, Бредидж, Хайдарийе и Иннаб.

Стороны стягивают подкрепление. В результате столкновений есть убитые и раненые. Источники агентства оценивают бои в качестве части плана по снижению влияния Ирана в регионе.