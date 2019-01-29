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СМИ Турции сообщили о столкновении пророссийских и проиранских сил в Сирии

15:54 29.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирии столкнулись группировки, поддерживающие официальный Дамаск. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Как уточняется, в бой вступили 5-я бригада "Сил Тигра", поддерживаемая Россией, и проиранская 4-я дивизия под командованием младшего брата президента Сирии Махера Асада. Причиной конфликта стали некие разногласия.

Бои между группировками идут на северо-западе провинции Хама близ селений Шатха, Бредидж, Хайдарийе и Иннаб.

Стороны стягивают подкрепление. В результате столкновений есть убитые и раненые. Источники агентства оценивают бои в качестве части плана по снижению влияния Ирана в регионе.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 20:06
Гость: замечание по сути

Новостные порталы, и КМ в том числе, не могут жить без новостей, пусть и фейковых - лишь бы новость была, лучше если она холиварная. Особенности новостного бизнеса и, конечно, ничего личного ; - (
29.01.2019, 19:39
Гость: Иван простак

Сирийская общественность ржёт аки кони, с попытки разгона этого фейка.
29.01.2019, 19:37
Гость: Иван простак

История этой новости проста, как мычание коровы. Некий оппозиционный в Иране пользователь разместил твит, который подхватили турки, который потом перепечатал Шпигель. Ни снимков, ни видео, но фактов пополнения госпиталей нет. Мне то по барабану, а вот ресурс КМ теряет репутацию, превращаясь в филиал какого нибудь "спидинфо", или Эль мюрида. Уже второй за неделю фейк.
Все комментарии (14)
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