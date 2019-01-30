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СМИ сообщили об обысках у мэра Риги Нила Ушакова

17:12 30.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова в здании Рижской думы и в его доме, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на источники.

В кабинет к мэру прибыли четыре сотрудника силового ведомства в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша. Из кабинета были конфискованы документы и компьютер. Также был проведен обыск дома у Ушакова, об итогах которого сообщений пока не было.

Антикоррупционеры на вопросы СМИ отвечать не стали. Промолчал и Лиепиньш: он сослался на то, что полномочия комментировать ситуацию есть только у руководства городской думы.

По сообщению сайта Sputnik Эстония, обыски в кабинете мэра в здании рижской думы закончились тем, что Ушакова все-таки задержали. Официального подтверждения информации о задержании мэра Риги пока нет.

Нил Ушаков считается фигурантом коррупционного скандала. Темная история связана с рижским муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Несмотря на это, городские депутаты неоднократно оказывали мэру поддержку, подтверждая свое ему доверие. Президент Латвии Раймонд Вейонис порекомендовал было Ушакову уйти в отставку, но градоначальник проигнорировал президентский совет и остался на посту руководителя города.

По отдельным отрывочным сведениям из Риги, определенным силам в Латвии может не нравиться гражданская позиция мэра. Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения.

Темы: Латвия, Рига, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 20:27
Гость: Из Рязани

Так посадите его. Нам фиолетово.
30.01.2019, 20:14
Гость: Титус

Политика, политика ... Хотя я не поддерживаю трусливую предательскую политику партии согласосов и самого Ушакова в отношении русскоязычного населения , но в качестве мэра города он всё же лучше откровенных нациков. Всё же он сдерживает нацистское рвение и всячески патронирует хотя бы Праздник Победы и Мемориал освободителям. А те, опять после очередного поражения на муниципальных выборах осенью, ищут всякие предлоги для смещения Ушакова. Для связки: с какой стати президент Вейонис, до начала следствия и признания Ушакова виновным, побежал впереди судебного паровоза и занял аналогичную нацикам позицию? Потому что он такой же на...рцисс. А вы что подумали?
30.01.2019, 19:04
Гость: охотник за бакланами

Не дыма без огня
Видимо есть что-то за Ушаковым ,надо тщательнее провести расследование и запретить выезд из Латвии, пока идет следствие
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