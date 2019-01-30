СМИ сообщили об обысках у мэра Риги Нила Ушакова

17:12

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова в здании Рижской думы и в его доме, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на источники.

В кабинет к мэру прибыли четыре сотрудника силового ведомства в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша. Из кабинета были конфискованы документы и компьютер. Также был проведен обыск дома у Ушакова, об итогах которого сообщений пока не было.

Антикоррупционеры на вопросы СМИ отвечать не стали. Промолчал и Лиепиньш: он сослался на то, что полномочия комментировать ситуацию есть только у руководства городской думы.

По сообщению сайта Sputnik Эстония, обыски в кабинете мэра в здании рижской думы закончились тем, что Ушакова все-таки задержали. Официального подтверждения информации о задержании мэра Риги пока нет.

Нил Ушаков считается фигурантом коррупционного скандала. Темная история связана с рижским муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Несмотря на это, городские депутаты неоднократно оказывали мэру поддержку, подтверждая свое ему доверие. Президент Латвии Раймонд Вейонис порекомендовал было Ушакову уйти в отставку, но градоначальник проигнорировал президентский совет и остался на посту руководителя города.

По отдельным отрывочным сведениям из Риги, определенным силам в Латвии может не нравиться гражданская позиция мэра. Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения.