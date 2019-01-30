Бум переименований в Казахстане

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Борьба с русской топонимикой как кампания против советского «колониального прошлого». Кампания зачастую проводится вопреки мнению местного населения

Конец прошлого – начало нынешнего года в Казахстане ознаменовались серией переименований русских топонимов в казахские



Фото с сайта pixabay.com

Одно из последних по времени переименований произошло 3 января 2019 года, когда расположенный в Восточно-Казахстанской области, на севере Казахстана, город Зыряновск указом президента Нурсултана Назарбаева был переименован в город Алтай.

Поселение на этом месте (Зыряновский рудник) существовало с 1791 года и было названо по имени русского рабочего Герасима Зырянова, открывшего здесь богатое месторождение полиметаллических руд.

Идея переименования внедрялась властями, она вызывала неоднозначную реакцию значительной части местного населения, главным образом русских, но мнение людей проигнорировали.

По официальной версии, решение о переименовании города было принято 28 сентября депутатами маслихата (местного представительного органа) и сходом местных жителей. Этому предшествовала большая работа по подготовке общественного мнения: проводились собрания трудовых коллективов, сходы жителей городских микрорайонов, поездки представителей власти в сельские районы. Тем не менее, переубедить население не удалось. И власти поступили просто: помещение районного Дома культуры, где проводилось заседание депутатов местного маслихата, а сразу за ним – сход местного населения, с утра было занято чиновниками, которые и обеспечили «нужный» результат голосования.

Судя по видеозаписи, которая зафиксировала ход общественных слушаний в Зыряновске, обстановка в зале была напряжённой, дискуссия вылилась в ожесточённую перепалку.

В октябре недовольные решением о переименовании жители Зыряновска потребовали, чтобы процедура голосования была проведена заново, подготовив обращение к акиму Зыряновска Константину Передельскому и заявление в суд.

По свидетельству местных жителей, подписи собирались целыми улицами, агитация велась через мессенджеры и социальные сети, но на решение властей это не повлияло.

Похожая ситуация возникла и в Западном Казахстане.

24 сентября депутатская комиссия из трёх человек утвердила решение о переименовании Зеленовского района Западно-Казахстанской области в Байтерек (по-казахски «тополь»). Во всех 22 сельских округах района, как сообщали власти, состоялись общественные слушания, но результаты их тоже были далеко не однозначны.

Как сообщала интернет-газета «Уральская неделя», в посёлках Дарьинское и Переметное Зеленовского района результаты слушаний были властями сфальсифицированы. В Дарьинском против переименования, по свидетельству жителей, выступил весь зал, кроме двух человек.

В Переметном против переименования в ходе голосования в сети «ВКонтакте» высказались 757 человек из 780, но через три дня число участников опроса за счет фейковых аккаунтов выросло втрое, и противники переименования оказались в меньшинстве.

В селе Пугачёво Бурлинского района Западно-Казахстанской области принятое 24 августа прошлого года решение о переименовании села в Акжол вызвало резкое общественное недовольство, что вынудило власти провести общественные слушания. Состоялись они 4 сентября, причём время неожиданно перенесли с 15.00 на 11.00.

Тем не менее на слушания пришли около 200 человек, а состоявшееся обсуждение, пишет «Уральская неделя», выявило скрытые межнациональные противоречия. На видеозаписи видно, что жители Пугачёва в основном разделились по этническому признаку.

Русские в большинстве своём выступили против переименования, казахи – за. Аргументация казахской стороны состояла в том, что название населённого пункта должно соответствовать казахским и мусульманским обычаям и быть более «патриотическим». Русские же выразили опасения за своё будущее в Казахстане, за перспективы своих детей.

В Уральске (в 1613-1775 годах – Яицкий городок; до начала ХХ века входил в состав Оренбургской губернии) совместным решением маслихата и областного акимата от 7 декабря 2018 г. были переименованы 57 улиц. Все они ранее носили русские названия, теперь получили казахские.

Причём большинство названий не несли никакой идеологической нагрузки – улицы Верхняя, Просёлочная, Речная, Заводская, Зелёная… Просто-напросто отменялась русская лексика в топонимике, власти Казахстана ликвидировали в жизни города Уральска следы русского языка и русской истории…

Вообще, масштабы переименований в Казахстане поражают. Происходит ономастическая революция. По некоторым данным, уже к середине 2000-х годов были изменены 60% всех географических названий.

В «Википедии» можно найти сведения почти о 1700 населённых пунктах и других географических объектах, получивших после распада СССР новые имена. Абсолютное большинство этих объектов носили русские, в том числе советские имена, теперь они зовутся по-казахски.

Меньше других частей республики эта кампания затрагивала раньше Северный и Восточный Казахстан, большая часть топонимики которого традиционно является русской.

Русские до сих пор составляют значительную, а местами преобладающую часть населения северо-восточных областей. Эти области и стали сегодня главным объектом острого «ономастического» интереса властей и казахских национал-патриотов.

Из крупных городов, пока не получивших новые названия, реальные кандидаты на переименование – Уральск, Петропавловск, Павлодар.

В интервью «Фергане» «гражданский активист» Маргулан Боранбай говорит, что их названия не имеют отношения к казахскому языку и истории Казахстана. Дескать, Урал получил своё название по приказу Екатерины II, а Петропавловск и Павлодар названы в честь «религиозных деятелей» (святых апостолов Петра и Павла), что противоречит положению Казахстана как светского государства и является «результатом колонизации».

Боранбай предложил переименовать Петропавловск в Кызылжар, а Павлодар – в Кереку или Ертic.

То, что переименования являются частью кампании по борьбе с советским «колониальным прошлым», их инициаторами не скрывается. В выступлениях представителей власти и местных активистов на митингах звучат заявления о том, что жители Казахстана не обязаны помнить, что когда-то они жили в «советской империи»; они имеют полное право давать районам, населённым пунктам и улицам «национальные» названия.

Поскольку мнение второго по численности этноса Казахстана – русских – при этом игнорируется, подспудное обострение национальных противоречий уже вылилось в прошлом году в серию бытовых скандалов и ссор. Лозунги межнационального согласия в Казахстане ставятся под вопрос.

Кампания массовых переименований населённых пунктов ведёт лишь к отчуждению друг от друга двух крупнейших народов Казахстана.

Национал-патриоты выступают здесь ведущей силой; заявляя, что они борются с «колониальным советским прошлым», они расшатывают внутриполитическую стабильность. Психологическая дистанция между казахами и русскими будет расти.

Автор: Алексей Пахолин