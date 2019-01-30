На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
На Украине открыли дело об убийстве после пропажи капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщило агентство УНН со ссылкой на управление Национальной полиции.
Как заявил интернет-изданию "theБабель" адвокат капитана Александр Руденко, дело открыли после обращения в полицию брата Горбенко. Это стандартная процедура в случае исчезновения человека.
Руденко добавил, что в последний раз связывался с капитаном 25 января. Поиски Горбенко пока не дали результатов.
Накануне российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила украинские власти разъяснить ситуацию с пропавшим капитаном "Норда".
Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта, напоминает РИА Новости. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.