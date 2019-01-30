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На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

18:14 30.01.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На Украине открыли дело об убийстве после пропажи капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщило агентство УНН со ссылкой на управление Национальной полиции.

Как заявил интернет-изданию "theБабель" адвокат капитана Александр Руденко, дело открыли после обращения в полицию брата Горбенко. Это стандартная процедура в случае исчезновения человека.

Руденко добавил, что в последний раз связывался с капитаном 25 января. Поиски Горбенко пока не дали результатов.
Накануне российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила украинские власти разъяснить ситуацию с пропавшим капитаном "Норда".

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта, напоминает РИА Новости. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Судоходство
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