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Трамп поздравил Гуаидо с «началом президентства»

23:31 30.01.2019
Хуан Гуаидо. Фото с сайта axios.com
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Президент США Дональд Трамп переговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщил Белый дом.

"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что Гуаидо поблагодарил Трампа за приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы и региона. Самопровозглашенный президент подчеркнул важность крупных протестов, которые должны пройти против "бывшего диктатора" Мадуро, пишет РИА Новости.

Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты, чтобы поддерживать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстанавливать отношения между странами.

Ранее Трамп порекомендовал гражданам страны "до дальнейших уведомлений" воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых акций протеста.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2019, 02:10
Гость: Как то так

Ну теперь демократы в США могут объявить своего президента и поздравить его со вступлением в должность президента США .
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