Трамп поздравил Гуаидо с «началом президентства»

23:31

Президент США Дональд Трамп переговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщил Белый дом.

"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что Гуаидо поблагодарил Трампа за приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы и региона. Самопровозглашенный президент подчеркнул важность крупных протестов, которые должны пройти против "бывшего диктатора" Мадуро, пишет РИА Новости.

Трамп и Гуаидо согласились "поддерживать регулярные контакты, чтобы поддерживать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстанавливать отношения между странами.

Ранее Трамп порекомендовал гражданам страны "до дальнейших уведомлений" воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых акций протеста.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.