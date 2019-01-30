Страны «ядерной пятерки» отказались согласовать текст совместного заявления

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Представители стран "ядерной пятерки", заседание которых проходит в среду в Пекине, отказались от согласования итогового совместного заявления "из-за обострения противоречий", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам Сергея Рябкова, в ядерные доктрины "некоторых стран" вносятся изменения, которые снижают порог применения ядерного оружия.

Рябков отметил, что "ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать, уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки".

Кроме того, он отметил тенденцию к раскачиванию режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), которая грозит серьезными последствиями.

"Происходит раскачивание его (ДНЯО - ИФ) режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения", - сказал российский дипломат, выступая на конференции пяти ядерных держав, проходящей в китайской столице. Он также отметил, что на этом фоне наблюдается "явное снижение уровня стратегической стабильности".