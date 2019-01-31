Ушаков пущен под откос: правительство Латвии убивает карьеру мэра Риги

30 января Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией провело обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова и у него дома

Обыски у мэра Риги Нила Ушакова ставят крест на его карьерных перспективах. Независимо от того, «отмоется» Ушаков от обвинений в коррупции или нет, на продолжение карьеры в структурах Евросоюза рижскому градоначальнику теперь рассчитываться не приходится.



Нил Ушаков. Фото с сайта rusnext.ru

Ставка Ушакова на брюссельское кресло в обмен на лояльность крупнейшей русскоязычной партии Латвии не сработала: новое правительство страны начало с того, что пустило под откос политический путь мэра Риги.

В среду 30 января Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова и у него дома. Пресс-служба KNAB сообщила, что обыски у Ушакова связаны с проводимым расследованием уголовного дела.

О каком уголовном деле идет речь, Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией не сообщило, однако, скорее всего, речь идет о крупнейшем в прошлом году коррупционном скандале в Латвии: «откатах» в рижском муниципальном мероприятии Rīgas satiksme.

Дело Rīgas satiksme уже стоило должности «правой руке» Нила Ушакова — лидер партии «Честь служить Риге» Андрис Америкс ушел с поста вице-мэра. Один из главных участников вскрытой коррупционной схемы был членом партии Америкса и спонсором партии Ушакова.

В Рижской думе месяц назад уже проводились обыски, и KNAB подтверждал, что муниципальные служащие столичного самоуправления были «в доле» с менеджерами Rīgas satiksme.

Ушакова скандал до последнего времени задевал по касательной. Воровство в подведомственном мэру учреждении больно било по репутации Нила Валерьевича, но разговоры о его личном участии в коррупционных схемах рижских чиновников оставались не более чем спекуляциями политических оппонентов партии «Согласие».

Теперь все изменилось.

После обысков дома и офиса Нил Ушаков — официальный фигурант уголовного дела о коррупции в рижском руководстве; накануне выборов в Европарламент это обстоятельство ставит крест на шансах мэра Риги продолжить карьеру в структурах Евросоюза.

О брюссельских устремлениях рижского градоначальника говорят уже несколько лет. Нил Ушаков перерос Ригу, в правительство Латвии «Согласие» брать не хотят, да и менять Ригу на Латвию для Ушакова было бы понижением.

Идеальный вариант карьерного роста — переход в Брюссель при сохранении за собой Риги. При таком сценарии Ушаков получал бы тот или иной «хлебный» пост в Еврокомиссии, а «на хозяйстве» в латвийской столице остался бы какой-нибудь очень близкий ему человек. Это было бы не потерей, а приумножением политического капитала.

Однако для того, чтобы сделать такой сценарий возможным, надо было гарантировать непротиводействие правящих этнократических кругов Латвии.

Ради этого Нил Ушаков стал торговать своим самым ценным ресурсом — поддержкой русскоязычного населения.

Мэр Риги и его партия не присоединились к борьбе за русские школы, не вступились за преследуемых русскоязычных общественных деятелей и журналистов, назвали Крым украинским, разорвали договор о сотрудничестве с «Единой Россией», отступились от поддержки неграждан и заговорили за «советскую оккупацию» Латвии.

Такая политика продолжалась много лет и стоила партии «Согласие» 11% голосов на последних выборах по сравнению с триумфальными для нее выборами 2011 года, а также потерей мощных связей в Москве, где Нила Ушакова с его «рижскими двориками» некогда принимал глава правительства, а теперь отношение к мэру Риги не сильно отличается от отношения к главе латвийского МИД Эдгару Ринкевичу.

Однако Нил Валерьевич осознанно и хладнокровно шел на ослабление своих электоральных и внутриэлитных позиций. Расчетливый и прагматичный градоначальник покупал лояльность правящих в Латвии националистических сил для будущего прыжка в Брюссель, расплачиваясь за него своим политическим ресурсом.

Однако тонкий расчет подвел мэра Риги. Реальность оказалась проще и грубее его хитроумных политических комбинаций.

Латвийские правящие на полную катушку используют представившийся им шанс «свалить» Ушакова и вернуть себе контроль над Ригой.

Рига — это несравнимо больший куш, чем лояльность официальному курсу партии «Согласие». Последняя в глазах «латышских партий» вообще ничего не стоит. Что такое лояльность партии, аккумулирующей русские голоса, для страны, с самого начала лишившей гражданства практически все русскоязычное население и построившей свою государственность без нее?

Есть ли эта лояльность, нет ли ее, — русские как не бунтовали, когда их лишали гражданства в 1991 году, так и не будут.

То ли дело Рига с ее морским портом и недвижимостью. В плане «кормовой базы» Рига дает больше всей Латвии, так что непонятно, кто кому завидовал: Ушаков правым партиям, которые не берут «Согласие» в правительство Латвии, или правые партии Ушакову, который держит большинство в Рижской думе.

Так что неудивительно, что сейчас в отношении мэра Риги латвийские власти действуют по принципу: падающего — толкни. В Рижской думе уже второй раз собирают подписи за отставку Ушакова. Министр по делам самоуправлений в новом правительстве рассматривает возможности роспуска Рижской думы.

Карьера Нила Ушакова пошла под откос: вместо нового взлета теперь его может ждать только падение, вопрос только — быстрое или медленное.

Если «латышские партии» добьются роспуска Рижской думы — быстрое. На местных выборах 2017 года коалиции «Согласия» и «Чести служить Риге» понадобились доли процента, чтобы сохранить большинство в столичном самоуправлении. В случае досрочных выборов после прогремевшего коррупционного скандала большинства у «согласистов» и «ЧСР» точно не будет.

Если Нил Ушаков удержится в кресле рижского градоначальника, дальше его политическая траектория все равно сможет идти только вниз. Кто перестает расти, неизбежно начинает деградировать, а хода Ушакову теперь не будет.

Путь в Брюссель для него теперь закрыт.

Какой может быть Брюссель после попадания в эпицентр коррупционного скандала накануне выборов в Европарламент, когда уже начались переговоры о распределении кресел в институтах ЕС?

Если даже суд оправдает Ушакова (да хоть вообще всех фигурантов дела Rīgas satiksme), поезд в Брюссель уже уедет. И потом, осадок все равно останется. То ли он украл, то ли у него украли, но в чем-то неприятном этот русский был замешан.

В правительство Латвии «Согласие» как не брали, так и не возьмут. Из Риги «ушаковцев» будут выбивать не мытьем, так катаньем: неслучайно новый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш еще до его утверждения главой правительства заявил, что крупные морские порты страны должны быть изъяты у самоуправлений и переведены под полный контроль государства.

Связано преследование рижского мэра с экспансионистскими планами нового правительства или нет — неважно.

Ушакова после нынешнего коррупционного разбирательства в любом случае будут дожимать.

И былой поддержки избирателей у «согласистов» уже не будет. Это будет расплата за решение лидера крупнейшей партии Латвии торговать голосами сторонников в своих личных карьерных целях.