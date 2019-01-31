Европарламент признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

16:41

Европарламент признал спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо легитимным временным президентом республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Большинство членов Европарламента одобрили решение. За принятие документа выступили 439 человек. При этом против высказались только 104 человека, а еще 88 воздержались. Спикер законодательного органа Евросоюза Антонио Таяни заявил, что Европарламент стал первым институтом в Европе, признавшим власть Гуайдо.

Организация призвала дипломатов ЕС и страны, входящие в союз, последовать этому примеру.

Акции протеста прошли на улицах Венесуэлы 21 января. За это время погибли 29 мирных жителей, был арестован 791 человек. Пользуясь ситуацией, спикер парламента Хуан Гуайдо назвал себя временным президентом Венесуэлы. Ему возразил законный глава государства Николас Мадуро, назвав самозванца «марионеткой Вашингтона».

Тем не менее статус легитимного временного президента страны Гуайдо уже признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других государств.