Гуаидо сообщил о тайных встречах с венесуэльскими военными

07:10

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Передача власти потребует поддержки со стороны военного контингента. У нас были тайные встречи с представителями сил безопасности и военными", - рассказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обратился к вооруженным силам Венесуэлы с просьбой защитить ее народ от "репрессий", которые, по его словам, происходят с подачи действующего президента Николаса Мадуро.

В конце прошлой недели военный атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Мадуро. После этого он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента.

В то же время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее подчеркнул, что армия не признает Гуаидо президентом страны. В понедельник в стране прошел марш военных в поддержку Мадуро.

Двадцать первого января в Венесуэле начались массовые протесты. Через два дня на их фоне Гуаидо провозгласил себя временным главой государства и призвал президента Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуаидо главой государства.