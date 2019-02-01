В Италии отказались признать Гуаидо президентом Венесуэлы

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Италия не признает "временного президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо и против вмешательства в дела других стран извне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД Манлио Ди Стефано.

"Италия не признает Гуаидо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признано ООН", - сказал он в четверг вечером в эфире телеканала Tv2000.

"Та же ошибка была совершена в Ливии и сегодня признается всеми. Мы должны избежать того, чтобы то же самое произошло в Венесуэле", - отметил Ди Стефано, представляющий движение "Пять звезд".

Ранее он раскритиковал позицию ЕС в отношении Венесуэлы и предложил, чтобы Рим взял на себя посредничество между сторонниками действующего президента Николаса Мадуро и оппозицией.

В то же время почти одновременно с Ди Стефано другой замглавы МИД Италии - Гульельмо Пикки, представляющий партию "Лига", в коалиции с которой "Пять звезд" сформировали правительство - сделал противоположное заявление по Венесуэле. Он написал в Twitter, что его партия считает "президентство Мадуро завершившимся" и что в стране должны пройти выборы с привлечением независимых наблюдателей.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в среду заявил, что Рим полностью разделяет позицию Европейского союза по вопросу венесуэльского кризиса и призвал к проведению "свободных и прозрачных" президентских выборов.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным временным президентом", и призвал дипслужбу ЕС и страны-участницы принять аналогичное решение.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. ЕС также призвал объявить в ближайшие несколько дней о проведении выборов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя "временным главой государства" на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента.