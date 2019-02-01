]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Италии отказались признать Гуаидо президентом Венесуэлы

07:53 1.02.2019
Материалы по теме:

Италия не признает "временного президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо и против вмешательства в дела других стран извне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД Манлио Ди Стефано.

"Италия не признает Гуаидо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признано ООН", - сказал он в четверг вечером в эфире телеканала Tv2000.

"Та же ошибка была совершена в Ливии и сегодня признается всеми. Мы должны избежать того, чтобы то же самое произошло в Венесуэле", - отметил Ди Стефано, представляющий движение "Пять звезд".

Ранее он раскритиковал позицию ЕС в отношении Венесуэлы и предложил, чтобы Рим взял на себя посредничество между сторонниками действующего президента Николаса Мадуро и оппозицией.

В то же время почти одновременно с Ди Стефано другой замглавы МИД Италии - Гульельмо Пикки, представляющий партию "Лига", в коалиции с которой "Пять звезд" сформировали правительство - сделал противоположное заявление по Венесуэле. Он написал в Twitter, что его партия считает "президентство Мадуро завершившимся" и что в стране должны пройти выборы с привлечением независимых наблюдателей.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в среду заявил, что Рим полностью разделяет позицию Европейского союза по вопросу венесуэльского кризиса и призвал к проведению "свободных и прозрачных" президентских выборов.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным временным президентом", и призвал дипслужбу ЕС и страны-участницы принять аналогичное решение.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. ЕС также призвал объявить в ближайшие несколько дней о проведении выборов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя "временным главой государства" на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента.

Темы: Венесуэла, Италия, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2019, 09:46
Гость: Это ты про какую

реакцию? Про ту, что в заголовке, или ту, что в статье?
01.02.2019, 09:45
Гость: Как то так

Здравый смысл пока не покидает итальянцев. Слава Богу.

О каких тут русских хаккерах теперь говорить когда и США и Европа на все 100 % открыто вмешиваются в суверенитет другой страны и поддерживают антиконституционного самозванца.

Завтра демократы в США объявят своего демократического президента США вместо Трампа и Европа его тоже поддержит ?

А вот может быть и поддержит.

Вот уж воистину, кого Бог наказывает, того лишает разума.
Что происходит с Америкой ? Что происходит с Болтоном и Трампом?

Сеющие ветер - пожнут бурю! Америка на пороге глобальной катастрофы.
01.02.2019, 09:20
Гость: Alex

таак..первая адекватная реакция на словоблудие. Посмотрим что будет дальше.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.