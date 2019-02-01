Китай пошел на торговые уступки США

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Китай в ходе последнего раунда переговоров с США согласился сократить дисбаланс во взаимной торговле и начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

При этом в Пекине отметили, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США сторонам удалось добиться важного прогресса. "Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", — говорится в заявлении.

В ходе двухдневных переговоров стороны обсудили торговый дисбаланс, вопрос передачи технологии, проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность, нетарифные барьеры. По данным министерства, помимо прочего, представители США и Китая уточнили дальнейший график переговоров.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины в отношении Китая, если не заключат торговую сделку до 1 марта.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

На прошлой неделе президент США заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.