США проинформировали союзников о «новом нарушении» ДРСМД Россией

11:13

Россия развернула еще один дивизион ракетной системы 9M729 и таким образом нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Так заявили американские политики своими союзникам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По данным издания, знакомые с разведданными Соединенных Штатов чиновники заявили, что «недавно США проинформировали западных союзников, что Россия сейчас развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9M729, что больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были у России несколько месяцев назад».

Вашингтон и Москва последние годы постоянно уличали друг друга в нарушении ДРСМД. При этом Россия не раз говорила о том, что соблюдает договор. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к американским коллегам по поводу выполнения ими данного соглашения.

Также министр подчеркивал, что обвинения в адрес РФ являются голословными. Недавно Минобороны России провело брифинг, в котором еще раз рассказало, что дальность полета крылатой ракеты 9М729 соответствуют требованиями Договора.

Однако осенью 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. При этом госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у Москвы есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» соглашения. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору 2 февраля 2019 года.