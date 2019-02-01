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США проинформировали союзников о «новом нарушении» ДРСМД Россией

11:13 1.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россия развернула еще один дивизион ракетной системы 9M729 и таким образом нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Так заявили американские политики своими союзникам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По данным издания, знакомые с разведданными Соединенных Штатов чиновники заявили, что «недавно США проинформировали западных союзников, что Россия сейчас развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9M729, что больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были у России несколько месяцев назад».

Вашингтон и Москва последние годы постоянно уличали друг друга в нарушении ДРСМД. При этом Россия не раз говорила о том, что соблюдает договор. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к американским коллегам по поводу выполнения ими данного соглашения.

Также министр подчеркивал, что обвинения в адрес РФ являются голословными. Недавно Минобороны России провело брифинг, в котором еще раз рассказало, что дальность полета крылатой ракеты 9М729 соответствуют требованиями Договора.

Однако осенью 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. При этом госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у Москвы есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» соглашения. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору 2 февраля 2019 года.

Темы: Россия, Отношения России и США, Ракеты
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 19:17
Гость: Питон

В связи с выходом штатов из РСМД России придётся в кратчайшие сроки сделать около 2000 ракет и 500 пусковых установок в ответ. А кто, как, на какие деньги и где это будут делать большой вопрос РФ не СССР, на данный момент нет достаточного промышленного потенциала и квалифицированного персонала. Вернее раньше все это было но практически все полностью уничтожено кремлевскими реформаторами, и они его с фанатизмом и остервенением добивают окончательно, принимая новые абсурдные законы и налоговые маневры. Запад очень четко все просчитал, если удалось уничтожить союз, то уж с жалким осколком в виде РФ они еще быстрее разберутся. Применяется все та же проверенная тактика сначала кнут давление, угрозы и санкции а затем пряник некоторое послабление и обещания дружбы в обмен на полную сдачу. Если дурачки в советском правительстве воспитанные в коммунистических традициях повелись один раз, то уж нынешних продажных и коррумпированных вроде арестованного сенатора, а там же все такие, подкупить и обвести вокруг пальца западу труда не составит, они все сдадут не только острова.
01.02.2019, 16:58
Гость: Чингачгук

Но барыга с пиндостаном и подпиндосниками то попадут в Ад. Туда им и дорога.
01.02.2019, 16:12
Гость: Расстраиваются

патологические либерасты, типа домофонов, а РФ наказывает за подлости, но не сразу, а медленно, получая при этом удовольствие.
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