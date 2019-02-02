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Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах

21:20 2.02.2019
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Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год заработал более 16 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов по нынешнему курсу), следует из декларации кандидата в президенты, внесенной им в Единый реестр деклараций.

Так, его зарплата за это время составила 336 тысяч гривен (12,2 тысячи долларов), а 15 миллионов 795 тысяч гривен (573,6 тысячи долларов) — это проценты, полученные по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ). Еще 172 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов) Порошенко получил от продажи имущества, сообщает РИА Новости.

Всего на счетах в МИБ у украинского президента 25,49 миллионов долларов, а 8,19 миллиона гривен — в инвестфонде "Прайм Эссетс Кэпитал", который управляет его активами. Наличными Порошенко хранит 21 тысячу долларов и 60 тысяч гривен.

Кроме того, он одолжил третьим лицам 3,43 миллиона долларов и 1,11 миллиона гривен, а еще почти 11 тысяч долларов внес на банковский счет в швейцарский Rothschild Bank AG. Собственником этого банка выступает Rothschild Trust Schweiz AG, в управлении которого находится корпорация Roshen, принадлежащая украинскому президенту.

Порошенко также владеет недвижимостью: у него, в частности, есть дом площадью 1331,7 кв.м и два земельных участка в Козине Киевской области, три земельных участка и две квартиры в Киеве, квартира в Виннице и нежилое помещение в Одессе.

Указаны в декларации и транспортные средства — Порошенко принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Vito 116 CDI, а его супруге — Jaguar XF 4/2 Lv8.

На этой неделе Порошенко объявил, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Выборы назначены на 31 марта.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 23:40
Гость: охотник за бакланами

А ты не хочешь почесать свою репу, узнать, и поведать народу РФ, как Путин выкинул на ветер $ 29 000 000 000 , только на Венесуэлу ???
После, Мадуро ,начнется его очередь, на выход ,этого потребует народ России!
02.02.2019, 23:15
Гость: И это всё!!!

А если этот "денежный мешок" пощикотать за пятки, подёргать за уши, или включить электроутуг и погладить пятую точку. А вдруг в "мешке" образуется дыра и оттуда повалится всё награбленное! Полагаю, народ Украины будет долго чесать свою репу от шока!
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