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Власти Кабо-Верде подозревают российских моряков в контрабанде наркотиков

11:41 2.02.2019
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Власти Кабо-Верде подозревают задержанных  11 российских моряков в контрабанде наркотиков. 

"Властями Кабо-Верде задержано 11 россиян, в том числе капитан судна. Правоохранительные органы подозревают их в контрабанде наркотиков. Речь идет о 9 т кокаина", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике.

"Мы, сотрудники российского посольства, находимся в тесном контакте со Следственным комитетом Кабо-Верде, проводим необходимые мероприятия, беседуем с задержанными россиянами", - продолжил дипломат.

"Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции Кабо-Верде, ведется досмотр и допросы. В дальнейшем состоится суд", - уточнил он.

"Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь в рамках нашей компетенции, проверяем на наличие каких-либо нарушений со стороны следственных органов Кабо-Верде. Кроме того, ведем необходимые беседы и переговоры с компетентными органами Кабо-Верде на предмет проведения беспристрастного, внимательного, профессионального расследования", - подчеркнул собеседник.

Суд над задержанными российскими моряками, согласно предварительным данным, пройдет 2 февраля.

Собеседник агентства не стал уточнять, какое наказание может грозить соотечественникам. "Все решит суд, который изберет меру пресечения. А уже потом будут вестись следственные мероприятия", - отметил дипломат.

"Пока не завершатся следственные мероприятия, о конкретных сроках наказания для задержанных россиян говорить рано. Так как еще не известно, что именно произошло, кто виноват в случившемся. Но обвинение весьма серьезное - международный наркотрафик", - добавил он. Собеседник также отметил, что у него нет информации, как реагируют моряки на предъявленные им обвинения.

Судно, на котором находились российские моряки, шло под флагом Панамы. Оно было задержано в порту Прая на Кабо-Верде. 

Темы: Борьба с наркотиками в мире, Судоходство
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 16:39
Гость: Повезло так повезло

В африканской тюрьме им понравится.
02.02.2019, 16:38
Гость: Вольдемар

Херню всякую пишут, а наши журналюги её распространяют. Судно, непонятно чьё, под непонятным флагом. Причем здесь моряки. Они везли кокс в личных рундуках или в контейнерах. В коносаменте указан грузоотправитель и грузополучатель. Пусть отвечают
02.02.2019, 14:29
Гость: На основании

подозрения не арестовывают. И если наркотиков не было то это конечно просто уже вошло в практику для всех наезжать на Россию. Ну а если были то всё верно, наказание по закону африканских джунглей. Капитана отдать на сьедение львам.
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