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Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуаидо

22:36 2.02.2019

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны. Об этом сообщается в Twitter.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и подчеркнул, что 90% личного состава вооруженных сил настроены против главы государства. "Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять", — отметил военный.

На ролик отреагировали ВВС Венесуэлы. Военные назвали заявление генерала предательством, пишет РИА Новости.

"Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В микроблоге также размещена фотография генерала, которая перечеркнула крупной надписью красными буквами – "предатель".

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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03.02.2019, 00:47
Гость: anton

Смелый и продуманный шаг,как говорится процесс пошел.
03.02.2019, 00:35
Гость: Евсей

Помнится первый сирийский космонавт и тоже генерал ВВС переметнулся на сторону демократии, выступил против Асада и сбежал из Сирии. Где он ныне неведомо. Может где-то чистит амероевропейские ботинки?
03.02.2019, 00:30
Гость: Val

вот оно всё его продажное существо. и таких сейчас в России предоствточно, все эти хенералы табуреткины, грефы, набибиибулины и т.д. Сейчас то Россию продают, а настанет ответственный момент - сдадут по полной.
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