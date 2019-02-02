Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуаидо

22:36

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны. Об этом сообщается в Twitter.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и подчеркнул, что 90% личного состава вооруженных сил настроены против главы государства. "Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять", — отметил военный.

На ролик отреагировали ВВС Венесуэлы. Военные назвали заявление генерала предательством, пишет РИА Новости.

"Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В микроблоге также размещена фотография генерала, которая перечеркнула крупной надписью красными буквами – "предатель".