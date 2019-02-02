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НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля

15:28 2.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля. Об этом в субботу в Twitter сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым протокол о присоединении [к альянсу] будущей Республики Северная Македония", - написал он.

Как отмечается в опубликованном на сайте Североатлантического альянса пресс-релизе, церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 11:00 по местному времени (13:00 мск), пишет ТАСС.

Соглашение об изменении названия страны на "Республику Северная Македония", или Преспанское соглашение, было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Афины блокировали процесс приема Македонии в НАТО и в ЕС. НАТО уже более 10 лет назад объявила о готовности принять Македонию, как только будет снята проблема с названием страны.

Темы: Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 19:05
Гость: охотник за бакланами

Украине надо тоже будет помочь вступить в НАТО ,пока Кремлевские фашисты (с пятью гражданствами стран НАТО )не разожгли пожар в Украине с новой силой .
02.02.2019, 19:05
Гость: порто-франко

Цитируем генсека НАТО:
"союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел Н. Димитровым протокол о присоединении [к альянсу] будущей Республики Северная Македония".
Так и авторам сообщения надо писать Северная Македония, через неделю все вывески на официальных учреждениях этой страны и перед её посольствами за границей будут изменены.
А Македония остаётся там где она всегда и была, на территории Греции.
Турагенствам теперь будет сложнее дурить народ, Новая Зеландия далеко не Зеландия.
02.02.2019, 19:04
Гость: из киева

Приветствую народ Северной Македонии с этим судьбоносным решением. Надеюсь дожить до дня, когда мы станем официальными союзниками.
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