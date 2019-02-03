Жизнь без ДРСМД: далеко ли до Третьей мировой

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Госдеп США прокомментировал решение России о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Эта мера стала зеркальным ответом на действия Вашингтона. Накануне, 1 февраля, аналогичный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Более того, он даже пообещал, что США подготовят «военный ответ» на якобы нарушения Москвой своих обязательств по соглашению. У обеих стран есть возможность вернуться к созданию запрещенных ранее ракет. Что Москва и Вашингтон могут предложить в этой ситуации друг другу?

Фото с сайта k2kapital.com

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре [о ракетах средней и меньшей дальности], и мы приостанавливаем», — заявил 2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. «Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», — сказал Путин, добавив, что лучше подождать, «пока наши партнеры созреют для равноправного, содержательного диалога».

Президент также заявил, что в России начинаются работы по созданию новых вооружений в ответ на действия США.

Министр обороны РФ уже представил свои предложения — это использование ракеты морского базирования «Калибр» в наземном варианте, а также работа над созданием наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Госдеп США уже прокомментировал это решение. «Мы предоставили России в письменном виде конкретные шаги, которые она могла бы предпринять, чтобы вернуться к соблюдению и спасти Договор РСМД. Только полное и поддающееся проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и связанного с ними оборудования решит проблему нарушения Россией Договора», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, а также добавил, что в этом случае «Соединенные Штаты сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора».

Однако президент США Дональд Трамп уже пообещал, что Вашингтон разработает «военный ответ» на якобы нарушения Россией ДРСМД, который, к слову, может обойтись американскому бюджету «дешево и сердито».

Известно, что еще в 2018 году конгресс США выделил $65 млн на исследования и разработку наземных ракет средней дальности, чтобы «сократить разрыв», который якобы «создала Россия, нарушив договор о РСМД от 1987 года», не уведомив при этом США.

Исследования сами по себе не являются нарушением договора, однако теперь не связанный Договором Вашингтон может вполне ускорить работу над новой ракетой средней дальности. Подобная ракета может заменить тот пресловутый «Першинг-2», который был уничтожен США по договору РСМД.

К тому же, как и России, США никто не мешает также переоборудовать ракеты морского базирования под сухопутные — тем более, что их можно запускать с установок системы ПРО в Европе, вместо «противоракет».

Москва, впрочем, давно упрекала США, что с этих установок легко можно запускать ракеты типа «Томогавк». Речь о наземных системах Aegis Ashore — наземной версии системы вооружения «Иджис» (Aegis), с которой демонтировано специальное оборудование, используемое на море.

Хотя официально система предназначена для оснащения противоракетами да к тому же якобы защищает Европу от Ирана, в Москве считают, что их можно заменить на ударные ракеты «Томагавк», что является нарушением ДРСМД, так как дальность стрельбы ракет «Томагавк» превышает параметры договора.

Стоит отметить, что ни ракеты морского базирования, ни «Томагавки» в договоре 1987 года обозначены не были. Не было там и дронов, способных нести ядерное оружие — они появились много позже.

В настоящее время на вооружении США есть тяжелые беспилотные летательные аппараты, которые вполне могут быть оснащены ядерным оружием.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что США разрабатывают артиллерийское оружие — «суперпушку». Новое оружие способно поражать военно-морские суда с расстояния 1610 км. Эксперты отмечают, что поскольку никакая пушка не способна стрелять на такие расстояния, речь идет о создании ракетной системы средней дальности, которая также противоречит соглашению РСМД.

А как же Китай? Что говорит Европа?

Новое оружие, если оно действительно будет создано, необходимо США для сдерживания Китая. Обеспокоенностью угрозами, в том числе исходящими от этой страны, США мотивировали выход из Договора. Пекин, действительно, имеет большой арсенал ракет средней дальности, но не является страной-подписантом ДРСМД.

Правда, от самого подписания ДРСМД Москвой и Вашингтоном Пекин только выиграл — СССР уничтожил и ракеты, направленные в его сторону.

Главной опасностью разрушения Договора является даже не только и не сколько производство новых видов вооружений, сколько размещение ракет в Европе, как это было во времена «холодной войны».

Тогда американские ракеты находились в таких странах НАТО, как Великобритания, ФРГ, Италия и Бельгия. Ядерное оружие СССР находилось во входящих в Варшавский договор Чехословакии и ГДР.

«Боюсь, что, если открывается «ящик Пандоры», Европа оказывается под угрозой новой гонки вооружений», — говорит ведущий научный сотрудник сектора военно-политического анализа ИМЭМО РАН Наталья Бубнова.

При этом она отмечает, что противоречия европейских стран с ЕС, возможно, помогут найти новые аргументы в противостоянии с Вашингтоном по вопросу РСМД.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается размещать ракеты в Европе, однако таким обещаниям без каких-либо гарантий трудно поверить, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

«Все это зыбко и может быть подвергнуто сомнению», — говорит эксперт.

Единственная гарантия в том, что американские ракеты не будут размещены в Европе, — это позиция самих европейских стран. Большинство из них совсем не горят желанием стать «сопутствующими потерями» в потенциальном конфликте.

Общую позицию стран ЕС выразила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. «Для нас, Евросоюза, было бы очень важно увидеть полное соблюдение Договора и его сохранение. Это полностью отвечает интересам безопасности Европы», — сказала она журналистам 2 февраля во время встречи глав МИД ЕС в Бухаресте.

Правда, решение США выйти из ДРСМД ранее поддержала Великобритания, однако вряд ли Лондон вновь захочет, как в «старые добрые» времена, размещать у себя американские ракеты.

Теоретически это могут сделать такие государства, как Польша, однако Варшава уже опровергла сообщения главы МИД Яцека Чапутовича, заявив, что министр не высказывал таких планов в интервью Spiegel.

Что же касается России, то в нынешних условиях возможностей для размещения ракет в Восточной Европе у нее нет, и ей придется искать «ассиметричные ответы». Военные возможности своих ответов у Москвы есть, однако у обоих государств есть еще шесть месяцев для того, чтобы прийти к какому-то компромиссу, отмечает Ознобищев.

«Есть еще полгода, и, возможно, будут найдены, компромиссы. Разговор еще не окончен, и альтернативы контролю над вооружением нет. Нужно просто перестать перекрикиваться через океан и сеть за стол переговоров», — уверен эксперт.

Большой любитель разрывать старые и создавать новые соглашения президент США Дональд Трамп уже заявил, что хотел бы заключить новое международное соглашение вместо прежнего ДРСМД.

«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — заявил глава Белого дома.

Слова о «большой красивой комнате» навевают мысли о том, что президенту США просто хочется славы — такую же, как получил его предшественник Рональд Рейган, севший за переговоры с советским лидером Михаилом Горбачевым.

О готовности к переговорам заявил и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что тематика ДРСМД важна «и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира».

Впрочем, Путин добавил, что и планов размещать новое оружие у Москвы на данный момент нет.

«Исходим из того, что Россия не будет размещать — если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира – оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского государства», — подчеркнул российский лидер.

Автор: Александр Братерский