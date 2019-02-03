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Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в парламент Венесуэлы

01:20 3.02.2019
Фото со страницы Nicolás Maduro в соцсети
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в субботу с инициативой о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников в Каракасе.

"Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - сказал Мадуро. Венесуэльский лидер уточнил, что соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны, передает ТАСС.

Срок полномочий действующего парламента - Национальной ассамблеи - истекает в начале января 2021 года. В настоящий момент абсолютное большинство мандатов в этом законодательном органе принадлежит политическим противникам Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуаидо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении новых выборов главы государства в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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03.02.2019, 11:56
Гость: уехх

"Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуаидо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении новых выборов главы государства в течение восьми дней."

Что это, если не вмешательство во внутренрие дела других стран? Они ещё за переворот на Украине не расчитались, и опять нарываются. Ссанкции им по самые гланды, персонально-гибридные.
03.02.2019, 11:17
Гость: Геоцентр

Но самое интересное в том, что его не признал народ Венесуэлы, поэтому второй список выглядит значительно весомее.
03.02.2019, 10:36
Гость: Николай

Так и начинается, вначале прогнулся (перевыборы), потом булки расслабит (очередной тур), а там как с Януковичем или Каддафи. Жаль, видно что подлые, трусливые и предательские действия КГБстов не те методы для прогресса, развития и защиты интересов страны и ее народа, поэтому сегодня унижают, наказывают и демонизировать страну. Народ нищает, экономика в пике, разруха , нищета и недовольство. То что говорят о какой-то поддержке власти, не просто уже ложь, кого не спросишь кроме оскорблений или нецензурных слов и не слышно. Ограбивший стариков становиться презираемым чер
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