Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в парламент Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в субботу с инициативой о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников в Каракасе.

"Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - сказал Мадуро. Венесуэльский лидер уточнил, что соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны, передает ТАСС.

Срок полномочий действующего парламента - Национальной ассамблеи - истекает в начале января 2021 года. В настоящий момент абсолютное большинство мандатов в этом законодательном органе принадлежит политическим противникам Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуаидо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении новых выборов главы государства в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.