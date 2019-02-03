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Трамп не исключил военного вмешательства США в конфликт в Венесуэле

22:59 3.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В интервью телерадиосети CBS президент США Дональд Трамп высказался по поводу происходящего в Венесуэле. На вопрос, могли бы интересы нацбезопасности вынудить его использовать вооруженные силы США в этой стране,  Трамп ответил: «Не хотелось бы этого говорить, но, безусловно, исключить этого нельзя».

Также он рассказал, что Николас Мадуро (его США уже не считают президентом Венесуэлы.— ред.) просил о встрече несколько месяцев назад, и Дональд Трамп отказал ему, пишет «Коммерсант». «Я отказался, потому в Венесуэле творятся ужасные вещи»,— заявил президент США.

Напомним, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его власть признали США и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 05:59
Гость: Хмы

А ежели Ын с Мадуром признают оппонента Трампа действующим президентом и введут войска в пиндосию? ООН поддержит их?
04.02.2019, 04:48
Гость: IgS

зря он так. у него больше половины испано-говорящих в стране...

половина от половины Мадуро-поддерживающих...

Как бы чего не вышло...
04.02.2019, 04:41
Гость: Как то так

Военное вмешательство Трампа в Венесуэлу станет актом политического самоубийства.
После этого импичмент президенту станет практически неизбежным.
Дело в том, что биография Трампа не дает нам никаких сведений о его тяжелом голодном детстве, где он по центу копил и увеличивал свой доход годами прежде, чем превратился в прекрасного рыжего сытого лебедя. Нет не было такого. Он был холеным мальчиком сытым и обеспеченным вполне который не привык себе отказывать ни в одной прихоти. Особенно это проявилось в его зрелом возрасте, когда он испытывал чуть ли не оргазм от того, что увольнял молодых и талантливых претендентов на должности. Вспомним хотя бы его популярную программу " You fired" И сегодня это президент США. Он выходит из договора по ракетам средней и малой дальности. Это опасно. Это безрассудно.
Есть ли логика и практический смысл в выходе из договора ? Есть. Он правильно делает, что выходит. Другой вопрос как он это делает. Почему правильно ? Да потому, что Китай такие ракеты производит пачками, Индия их тоже гонит вовсю, и другие страны уже готовы. Договор устарел. Нужен новый. Но зачем столько патетики и гонора? Зачем ультиматумы России?
А в этом весь Трамп. Он как царь Мидас считает, что он самый золотой главнюк и все должны его слушаться. Это такой мальчиш плохиш которому все можно.
Трамп талантлив ? Безусловно. Трамп практик? Абсолютно. Трамп действительно хочет сделать Америку великой ? Да, хочет. Но чтобы везде первым был только ОН. Гордыня.
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