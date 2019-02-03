Трамп не исключил военного вмешательства США в конфликт в Венесуэле

22:59

В интервью телерадиосети CBS президент США Дональд Трамп высказался по поводу происходящего в Венесуэле. На вопрос, могли бы интересы нацбезопасности вынудить его использовать вооруженные силы США в этой стране, Трамп ответил: «Не хотелось бы этого говорить, но, безусловно, исключить этого нельзя».

Также он рассказал, что Николас Мадуро (его США уже не считают президентом Венесуэлы.— ред.) просил о встрече несколько месяцев назад, и Дональд Трамп отказал ему, пишет «Коммерсант». «Я отказался, потому в Венесуэле творятся ужасные вещи»,— заявил президент США.

Напомним, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его власть признали США и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.