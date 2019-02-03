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На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

13:54 3.02.2019
Инна Богословская
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Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Об этом она заявила в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".

Создание графитовых бомб украинский политик назвала одним из пунктов своей "стратегии" в отношении Москвы.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", – приводит слова Богословской издание "Новости Донецкой республики".

Кроме данного пункта, в свою "стратегию" она также включила обязательное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России и усиление экономических санкций в отношении Москвы. 

Темы: Выборы на Украине, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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03.02.2019, 18:53
Гость: ...

Да прямо так и просили?Сильно слёзно?Или как газ у "Газпрома" - уже 4 года не покупают.А нам всё лапшу на уши вешают "вот скоро хохлы без нашего газа замерзнут"!
03.02.2019, 18:52
Гость: ))))

Открою тебе страшную тайну:Россия и Белорусь тоже у Украины покупают электроэнергию.Это называется "договор о перетоках".Где-то они у нас берут мощность,где-то мы у них.Ведь в течение суток у каждого разная нагрузка,а энергосети проектировали еще при СССР.
03.02.2019, 18:31
Гость: Фамилия ей явно не подходит!

Сатанинская!
Что пожелаешь другому вернётся к тебе стократно!
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