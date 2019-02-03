На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

13:54

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Об этом она заявила в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".

Создание графитовых бомб украинский политик назвала одним из пунктов своей "стратегии" в отношении Москвы.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", – приводит слова Богословской издание "Новости Донецкой республики".

Кроме данного пункта, в свою "стратегию" она также включила обязательное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России и усиление экономических санкций в отношении Москвы.