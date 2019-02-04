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Глава МИД Венесуэлы обвинил Вашингтон в поддержке госпереворота

08:46 4.02.2019
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За попыткой организации государственного переворота в Венесуэле стоит президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Дональд Трамп своим заявлением с новыми угрозами о применении военной силы в нарушение Устава ООН подтвердил, что именно он руководит государственным переворотом", - приводит слова политика "Интерфакс".

Дипломат добавил: "Венесуэльская оппозиция контролируется Трампом".

Трамп накануне в интервью телеканалу CBS отметил, что не исключает военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявив, что и это вариант действий Вашингтона не снят с повестки дня.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в связи с этим подчеркнул, что венесуэльцы не потерпят кого-либо иностранного вмешательства в дела своей страны.

В то же время, как сообщают СМИ, "Группа Лимы" в понедельник в Оттаве намерена обсудить меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, касаясь ситуации в Венесуэле: "Этот кризис стал серьезнейшим гуманитарным, экономическим вызовом, вызовом в области безопасности всему полушарию".

Великобритания, Франция, Германия и ряд других европейских стран намерены в понедельник признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку истекли отпущенные ими в виде ультиматума венесуэльскому президенту Николасу Мадуро восемь дней для того, чтобы он объявил о новых президентских выборах.

В связи с этим Николас Мадуро заявил: "Мы не принимаем ультиматумы от кого бы то ни было. Я отказываюсь сейчас объявлять о выборах. Они состоятся в 2024 году. Нас не волнует, что там говорит Европа".

Темы: Венесуэла, США, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 15:10
Гость: фёдор

Мадура -причина всех не хороших событий в Венесуэле,а кремль стонет из-за страха потелять миллиарды долларов, так глупо вложенных в политически не стабильную страну. США поступают правильно и во благо Америки.Вы думали ,что Трамп будет терпеть Ваши козни в стране где наши интересы .Хрен на воротник.
04.02.2019, 14:25
Гость: Чингачгук

Пиндостан - мировой разбойник, нечему удивляться.
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