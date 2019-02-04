Мадуро попросил помощи у папы Римского Франциска

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой оказать помощь в налаживании диалога внутри страны.

"Я направил письмо папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже доставлено в Рим, в Ватикан. Я попросил его приложить все усилия, чтобы помочь нам на пути диалога", — заявил Мадуро.

Президент также выразил надежду на положительный ответ понтифика.

Ранее Италия наложила вето на признание Евросоюзом Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, пишет Ruposters. 4 февраля самопровозглашенного главу государства признали Германия, Франция, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Австрия, Британия, Швеция.

35-летний Хуан Гуаидо объявил себя президентом при поддержке венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи. Большинство стран региона, а также США и Европарламент признали это решение и отныне все дела с Венесуэлой ведут через Гуаидо, игнорируя какие-либо полномочия Николаса Мадуро.