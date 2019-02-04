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Мадуро попросил помощи у папы Римского Франциска

21:21 4.02.2019
Николас Мадуро. Коллаж © KM.RU
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой оказать помощь в налаживании диалога внутри страны.

"Я направил письмо папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже доставлено в Рим, в Ватикан. Я попросил его приложить все усилия, чтобы помочь нам на пути диалога", — заявил Мадуро.

Президент также выразил надежду на положительный ответ понтифика.

Ранее Италия наложила вето на признание Евросоюзом Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, пишет Ruposters. 4 февраля самопровозглашенного главу государства признали Германия, Франция, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Австрия, Британия, Швеция.

35-летний Хуан Гуаидо объявил себя президентом при поддержке венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи. Большинство стран региона, а также США и Европарламент признали это решение и отныне все дела с Венесуэлой ведут через Гуаидо, игнорируя какие-либо полномочия Николаса Мадуро.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 01:24
Гость: Гость

Еще Ленин говорил примерно следующее - По отдельности всех перещелкают. А вы попробуйте когда мы вместе объединимся!
Венесуэле нужно объединяться с ............ и с ........... и с ........ и т.д.
05.02.2019, 00:35
Гость: русский

Точно, к этому надо ещё добавить, что продажа нефти (составляющая около 90% доходов страны) ориентирована преимущественно на рынок США.
Американское эмбарго на импорт венесуэльской нефти подкосило экономику Венесуэлы и принесло её гражданам нищету. Отсюда и голод, и пресловутые 3 миллиона беженцев (о которых без перерыва распинаются сейчас либеральные горлопаны, вешая абсолютно все беды на Мадуро).
04.02.2019, 23:11
Гость: НХ

Венесуэла со времени Уго Чавеса находится под санкциями США. Ограничивая возможность развития экономики страны, снижая жизненный уровень, Штаты создают условия для возникновения недовольства населения. Одновременно они готовят пятую колонну из своей агентуры и сторонников, способную на волне недовольства снести неугодный режим. В сложных условиях Мадуро не всегда действовал оптимально, и ситуация в стране ухудшалась. Если США и их агентуре удастся его устранить, они снова завладеют нефтью Венесуэлы. Жизнь большинства народа только ухудшится, и для борьбы с левыми начнут снова использовать "эскадроны смерти". Так что "Держись, Мадуро! Постоянно объясняй простому народу, что его ждёт в случае прихода к власти ставленников Вашингтона. Только народ может тебя защитить.
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