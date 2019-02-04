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Рада рассмотрит закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

17:40 4.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Верховная рада Украины рассмотрит законопроект, зарегистрированный на сайте парламента страны, о невозможности участия наблюдателей из России на президентских выборах. Кроме того, наблюдателей не будут пускать и на голосование в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах», — написала Геращенко.

МИД РФ ранее заявил, что ожидает от Запада оценки избирательной кампания на территории Украины и проверки ее соответствия нормам международного права и стандартам ОБСЕ. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ОБСЕ пригласила российских наблюдателей принять участие в выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее общественная организация «Комитет избирателей Украины» попросила ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 22:54
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Та ни стiсняйтись, хлопче Гондураса, спрашайте. Мы ж не бандеровцы - за мову не притесняем, но зараз кажу - скакать не дадим!
04.02.2019, 21:59
Гость: Оставить "русский след"

Россиянам следует поучаствовать в бандеровских "выборах". 1 апреля будет очень смешно и весело посмотреть на результаты и победителях в цирковых номерах!
04.02.2019, 21:56
Гость: Русфанат

Прекрасный повод не признавать легитимность того, кого выберут в марте на Украине. Кем бы он или она не были.
Все комментарии (10)
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