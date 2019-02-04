Рада рассмотрит закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

17:40

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект, зарегистрированный на сайте парламента страны, о невозможности участия наблюдателей из России на президентских выборах. Кроме того, наблюдателей не будут пускать и на голосование в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах», — написала Геращенко.

МИД РФ ранее заявил, что ожидает от Запада оценки избирательной кампания на территории Украины и проверки ее соответствия нормам международного права и стандартам ОБСЕ. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ОБСЕ пригласила российских наблюдателей принять участие в выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее общественная организация «Комитет избирателей Украины» попросила ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.