В Европарламенте поддержали доклад о разрыве партнерства с Россией

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Россию больше нельзя считать стратегическим партнером Евросоюза, заявила депутат от Латвии и вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете. Ее доклад поддержали члены комиссии Европарламента по иностранным делам, говорится на сайте партии.

«В текущих условиях Россия больше не может считаться стратегическим партнером. ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся», — сказала Калниете.

По ее мнению, Европа должна усиливать антироссийские санкции до тех пор, пока Москва «не прекратит свою агрессию». Как отметила депутат от Латвии, это правомерно в связи с «присоединением Крыма» и «кампании по дезинформации», проводимой российской стороной.

«Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ также должно быть пересмотрено. И любые будущие рамки отношений ЕС — Россия должны основываться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ», — подчеркнула Калниете.

В конце 2018 года Сандра Калниете внесла в Европарламент проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от партнерства с Россией, но сохраняет сотрудничество в отдельных сферах. Резолюцию рассмотрят в марте текущего года.