Японские СМИ назвали Южные Курилы лучшим местом для американских ракет

09:19

Российские острова Курильского архипелага, на которые претендует Япония, признаны идеальной географической точкой для дислокации американских ракет. Об этом сообщило издание Japan Business Press.

В качестве главного аргумента по поводу приведенного утверждения журналисты издания называют защиту от ракет, которые могут быть запущены с территории Северной Кореи. Размещение на острове Итуруп ПВО Японии и США позволят в случае северокорейской атаки сбить баллистические ракеты еще до отделения боеголовок.

Кроме защиты от угрозы со стороны Северной Кореи, издание отмечает шанс получить отличную возможность от российских ракет, которые могут быть запущены в сторону Японии и США с подводных лодок, которые несут боевое дежурство в Охотском море.

Именно поэтому, по мнению авторов опубликованного Japan Business Press материала, Россия вряд ли захочет передавать острова Японии, так как Южные Курилы — слишком большая военная ценность.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Сейчас российские дипломаты ведут переговоры со своими японскими коллегами на основе декларации 1956 года. Согласно этому документу, подписанному СССР и Японией, Москва может рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора.