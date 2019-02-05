Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука

23:40

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, обвинив его в госизмене.

По данным ведомства, политик, выступая на съезде партии 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 Конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.

Медведчук назвал действия властей политическими репрессиями.

"Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе и политические репрессии в отношении меня", - цитирует Медведчука ТАСС.

Более того, он назвал обвинения абсурдными и беспочвенными, у которых нет никаких оснований. "Тот абсурд, который изложен в сообщении Генпрокуратуры, и тот абсурд, который изложен в этом документе, свидетельствует о том, что он никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет", - добавил он.

Медведчук отметил, что властям не нравятся его высказывания и планы "Оппозиционной платформы - За жизнь" относительно урегулирования в Донбассе, потому что им не нужен мир.

"Я огласил план-концепцию по мирному урегулированию, прекращению боевых действий на Украине, на Донбассе и он является планом "Оппозиционной платформы - За жизнь", планом нашего кандидата в президенты Юрия Бойко. Власти это, безусловно, не нравится, власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут, пытается применить репрессии в отношении всех, в данном случае и того же кандидата Юрия Бойко, который является одним из лидеров президентской гонки. Власть, безусловно, пойдет на любые шаги, на любые действия, однако это не говорит о том, что для этого у них есть какие-либо основания", - заключил он.