На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Власти американского штата Гавайи внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает постепенный полный запрет продажи сигарет, пишет CNN.
По данным издания, предполагается, что законопроект вступит в силу к 2024 году.
Федеральный закон в США запрещает продажу табака лицам младше 18 лет, но власти различных штатов могут устанавливать свои требования. Так законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране. В 2916 году там повысили минимальный возраст продажи сигарет до 21 года.
Новый же документ предполагает, что минимальный возраст продажи сигарет будет повышаться на 10 лет. В 2020 году он составит 30 лет, затем 40,50 и 60 лет, а к 2024 году - сразу до 100 лет.
Подобные требования сведут на нет торговлю сигаретами в штате, однако их все равно смогут привозить с собой туристы. При этом ограничение не распространяется на сигары, электронные сигареты и жевательный табак.
Отмечается, что основная причина, по которой запрет на продажу сигарет вводится поэтапно - большие потери бюджета штата. Ежегодно Гавайи получают до 100 млн долларов от налога на продажи сигарет.