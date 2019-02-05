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На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

09:31 5.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти американского штата Гавайи внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает постепенный полный запрет продажи сигарет, пишет CNN.

По данным издания, предполагается, что законопроект вступит в силу к 2024 году. 

Федеральный закон в США запрещает продажу табака лицам младше 18 лет, но власти различных штатов могут устанавливать свои требования. Так законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране. В 2916 году там повысили минимальный возраст продажи сигарет до 21 года. 

Новый же документ предполагает, что минимальный возраст продажи сигарет будет повышаться на 10 лет. В 2020 году он составит 30 лет, затем 40,50 и 60 лет, а к 2024 году - сразу до 100 лет.

Подобные требования сведут на нет торговлю сигаретами в штате, однако их все равно смогут привозить с собой туристы. При этом ограничение не распространяется на сигары, электронные сигареты и жевательный табак.

Отмечается, что основная причина, по которой запрет на продажу сигарет вводится поэтапно - большие потери бюджета штата. Ежегодно Гавайи получают до 100 млн долларов от налога на продажи сигарет.

Темы: США
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 13:15
Гость: Ы?!

Цифровые.
05.02.2019, 12:07
Гость: Анна

Ну и что? Будут курить электронные.
05.02.2019, 10:39
Гость: Запрет со ста лет

Значит, в 2024 году маразм победит окончательно. Вспомнишь тут Задорнова, царствие ему небесное, с его "Ну американцы...ну тупые..."
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