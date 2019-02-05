Зеленский ведёт президентскую кампанию на русские деньги

19:16

Как ненавистник России Владимир Зеленский зарабатывает у нас деньги и почему этому никто не препятствует

В предчувствии мясорубки

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский объявил себя лидером президентской гонки в стране. Основывается это «лидерство» на данных компании, подконтрольной Зеленскому.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети

Но в этом есть и определённая прелесть – выборы на Украине, к сожалению, больше напоминают комедию, чем серьёзный политический процесс. Однако выборы, независимо от того, похожи они на политику или на шоу, требуют денег.

Зеленский, конечно, успешный артист, но много ли можно собрать с обедневшего украинского населения? Выяснилось, что президентская кампания Зеленского в значительной степени финансируется из России. Той самой России, которую он объявил агрессором и на борьбу с которой жертвует значительные суммы.

Мальчик, который в детстве больше всего, по воспоминаниям его матери, любил играть с мясорубкой, изначально охотно поддержал силовую «антитеррористическую» операцию на востоке Украины. Но при этом продолжал сотрудничать с «кровавым режимом».

Ещё в середине 2014 года Зеленский откровенно писал: «Я нахожусь в сердце России – если у неё, конечно, осталось сердце».

Не знаем насчёт сердца, но деньги в России он точно нашёл – и, не скупясь на антирусские эпитеты, регулярно ездил в нашу страну и выводил оттуда немалые средства.

При этом высказывания Зеленского по поводу бизнеса в России были непоследовательными: то признавал наличие каких-то дел в «стране-агрессоре», то отказывался от этих слов. Только после того как стало ясно, что его участие в президентской гонке – не шутка, журналисты взялись за шоумена всерьёз и припёрли его к стенке.

Бизнес, которого как бы нет

Выяснилось, что бизнес Зеленского прочно инкорпорирован в российскую киносреду. Через кипрскую Green Family Ltd он (возможно, совместно с олигархом Игорем Коломойским через Тимура Миндича) владеет сразу тремя зарегистрированными в России кинокомпаниями: «Грин Филмс», «Вайсберг Пикчерс» и «Платинумфильм». Первая полностью принадлежит кипрской прокладке, вторая на три четверти, а третья – на паях с ООО «КиноДом». Название этой организации до буквы совпадает с «Кинодомом» Артёма Никитича Михалкова, но это другой «КиноДом», продюсера Сергея Бобзы.

В конце января Зеленский заявил, что более не является соучредителем Green Family Ltd и, таким образом, не имеет бизнеса в России. Так что формально, по букве закона, к Зеленскому не придраться: он не то вышел, не то вот-вот выйдет из числа учредителей материнской компании, а то, что он всё равно по факту её контролирует, к делу не пришьёшь.

Так что Green Family Ltd (очевидно, и название образовано от фамилии шоумена) продолжает получать от России роялти за снятый в 2008-12 годах сериал «Сваты» и другие фильмы. «Что же нам, подарить эти деньги россиянам?» – вопрошает своих критиков Зеленский.

А в 2017 году Министерство культуры России даже включило «Грин Филмс» с фильмом «Вниз» в список получателей грантов – «Проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов, которые гарантированно получат финансирование». В 2019 году, судя по всему, компания снова попытается получить деньги из российского бюджета.

Правда, от этих грантов Зеленский открестился: я не я, и деньги не мои. Критиковать Минкультуры здесь трудно: у нас что ни кинокомпания, то кипрские владельцы, и всё же едва ли чиновники там бездарны настолько, что не знали очевидного: грантопрос теснее некуда связан с активнейшим критиком России.

Кстати, заявленный как режиссёр «Вниз» Марюс Бальчюнас по совместительству является совладельцем «Вайсберг Пикчерс» (25%). Собственно, его творческий псевдоним – именно Вайсберг, и он охотно рассказывает российским СМИ, какой прекрасный фильм у него получится. Вот-вот начнутся съёмки. «Главную роль будет играть Саша Петров, ещё хочу пригласить Евгения Миронова».

Про то, что деньги от проката шедевра получит кандидат в президенты Украины и убеждённый ненавистник России Владимир Зеленский, Марюс Эрикович деликатно промолчал.

А Васька слушает да ест

Господин Зеленский, показывая действительно недюжинные эстрадно-политические способности, ловко пытается усидеть на двух стульях. Он, собственно, анонсировал и детальные переговоры с Владимиром Путиным, если вдруг сможет стать президентом.

На вопрос, не боится ли Зеленский, что в этом случае радикалы разнесут его резиденцию, комик ответил невнятно. Это не удивительно – нормальной программы у него попросту нет. В этом плане он, кстати, тоже вполне соответствует российским оппозиционным традициям.

Историк и политолог Владимир Корнилов полагает, что взывать к совести самого Зеленского бессмысленно:

«Здесь вопрос больше не к украинским деятелям, их двойные стандарты, их жадность известны и понятны. Посмотрите на Порошенко. Быть президентом как бы воюющей страны и иметь бизнес в стране-«агрессоре» – это о многом говорит. Вопрос больше к России. Почему мы позволяем здесь зарабатывать людям, которые потом тратят эти деньги на всевозможные АТО, на убийства людей с российскими и донбасскими флагами? Почему в России ничего не делается для того, чтобы выявлять эти бизнесы и пресекать возможности зарабатывания русофобами денег в нашей стране?»

Мы по подозрениям в «финансировании терроризма» блокируем тысячерублёвые переводы, а закрыть очевидный поток денег откровенно враждебному политику стесняемся. Почему Россия окончательно не вычеркнет связанные с Зеленским компании из своей памяти, почему не выдаст чёрную метку сотрудничающим с ней режиссёрам и артистам, почему не отправит «Зелёную семью» получать свои роялти из суверенного долга Украины перед Россией?

Вопросы риторические…

Автор: Михаил Мельников