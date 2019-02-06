В США опубликован план расчленения России

14:36

«Обломки России»... Вот какие слова ласкают сегодня слух Вашингтона! У кого-то есть еще иллюзии относительно «разоружения» и прочих форм «мира и дружбы» с США?!

Фото с сайта Pixabay.com

Продолжая усердно третировать Россию, осыпать ее все новыми обвинениями, упреками и претензиями, «коллективный Запад» время от времени пытается делать в сторону нашей страны нечто вроде примирительных реверансов: «Мы же не враги! Прислушайтесь к нашим советам, станьте покладистее, откажитесь от амбиций – и добро пожаловать в семью цивилизованных народов! Будем снова дружить – так же замечательно, как и прежде, в 90-е! Ну, что вам стоит?!»

В такие моменты особенно полезно бывает ознакомиться с настоящими, истинными планами этих самых «искренних друзей» в отношении России и населяющих ее людей. Чтобы иметь полное представление о том, каким они видят наше будущее на самом деле...

В вашингтонской газете The Hill, являющейся, по сути дела, изданием Конгресса США, опубликована пространная статья старшего научного сотрудника вашингтонского Центра анализа европейской политики Януша Бугайски. Название ее звучит следующим образом: «Управляя распадом России» (Managing Russia’s dissolution).

Как вам заголовок?! Никаких эвфемизмов и недоговоренностей – все четко, конкретно и ясно. В принципе, прикидываться господам с Капитолийского холма действительно давно не имеет смысла. Однако перед тем, как перейти к детальному разбору самого ядовитого опуса, нелишним будет сказать несколько слов касательно опубликовавшего его издания, а также и личности автора плана по уничтожению нашей Родины.

The Hill – это не просто американская газета с небольшим, вроде бы, тиражом в 25 тысяч экземпляров. По своему статусу она соответствует примерно советским «Известиям», бывшим, как известно, органом Верховного Совета СССР. И главный вопрос не в том, сколько человек читают ее ежедневно, а кто именно.

Как сказано в соответствующих справочных материалах, аудитория издания - это «лидеры мнений», все парламентарии, а также служащие не только Конгресса, но и Белого Дома. Одним словом, те, кто на самом деле формирует реальную политику государства Соединенные Штаты Америки.

Именно у этих людей идея о том, что Россия должна быть разорвана на куски под их «чутким руководством» должна была найти поддержку и одобрение. И нашла, не сомневайтесь – иначе бы такие статьи в этой газете не печатали.

Что до Януша Бугайски, то он - личность в Вашингтоне, особенно в определенных политических кругах, весьма известная и очень даже популярная. Во всяком случае, в роли консультанта достаточно серьезных политических и правительственных структур подвизается этот господин регулярно.

Особо котируется Бугайски в качестве «эксперта по России», периодически выдавая «на-гора» литературные труды по данному направлению. Названия – зачитаешься! «К пониманию действий России в Европе», «Новый империализм России», «Холодный мир». Ну, и так далее.

Сказать об этом типе, что он отпетый, махровый и абсолютно законченный русофоб – это не сказать ровно ничего. Особо больной темой для него является Великая Отечественная война, а, вернее – «советская оккупация Восточной Европы и Прибалтики». Судя по некоторым его выступлениям в СМИ, каждое 9 мая у Бугайски наверняка приключается припадок, наподобие эпилептического. Закончив же биться в корчах, этот «публицист» неизменно требует, чтобы Россия «покаялась за преступления советского режима». И утверждает, что пока она этого не сделает, «в приличное общество», то есть в Западный мир, пускать нашу страну нельзя категорически – с ее-то «имперскими традициями» и «стратегическими амбициями».

Собственно говоря, именно с такого рода ахинеи Бугайски начинает и изложение плана по разрушению России и лишению ее государственности. Никакими западными санкциями «обуздать имперские устремления Москвы» не удалось! Следовательно, нужно переходить к более серьезным мерам. И, чтобы не изобретать велосипед, стоит вспомнить и применить методы, которые Запад использовал, работая на развал Советского Союза.

И пусть автор называет среди таковых «поддержку демократизации, плюрализма и права на самоопределение российских регионов и этнических групп», нас в заблуждение это вводить не должно. Какими именно грязными способами уничтожали СССР, мы помним прекрасно.

Самое замечательное, что Бугайски действительно свято верит в то, что Россия «находится в упадке» и «приближается к дроблению на части». Экономика наша, оказывается, «в глубоком застое», уровень жизни «неуклонно снижается», а в регионах страны «нарастают волнения и конфликты».

Писака не поленился подсчитать, что в 22 из 85 «субъектах федерации» проживают «нерусские народы». Вот они-то, по убеждению Бугайского, просто спят и видят – как бы это «стать успешными государствами», как только «Москва перестанет их эксплуатировать»! Сейчас они попросту «отстраняются от столицы», но еще чуть-чуть – и распад России попросту неминуем.

Впрочем, участь «успешных государств» Бугайски уготовил не для всех. Как и любой, кто мечтает о разрушении государства Российского, этот щелкопер не прочь посмаковать идею о разделе «добычи». Многие наши регионы, согласно его бредовым идеям, непременно приглянутся Японии, Китаю, Финляндии, и даже... Украине! И счастливо «воссоединятся» со всеми перечисленными «цивилизованными странами». Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток и Поволжье, так уж и быть, смогут устраиваться по собственному разумению. Ну, то есть – не то чтоб уж совсем по собственному...

Ушлый Бугайски настоятельно рекомендует Западу «установить контакт» с различными регионами, чтобы впоследствии «управлять распадом» и всячески поддерживать их «переход к собственной государственности». Ну, что это означает на самом деле, пояснять, думаю, нет нужды? Под «государственностью» понимается статус колоний - с насаждаемыми из-за кордона марионеточными режимами и полной зависимостью от Запада.

К чему в реальности неминуемо приведет реализация так истово пропагандируемого им сценария, Бугайски понимает прекрасно. Оттого и советует НАТО к «распаду России» подготовиться заранее. Но не только к «нештатным ситуациям и непредвиденным обстоятельствам», которые возникнут от неминуемой гражданской войны, что охватит половину России, как минимум.

Стервец не забывает и о «благоприятных возможностях, возникающих в связи с дроблением России на части», к каковым Североатлантический альянс тем более должен быть готов! Что это, как не совершенно недвусмысленный призыв к военной интервенции и оккупации? Он самый и есть.

Нет предела наглости и лицемерию Бугайски. Он открыто призывает Запад к «напористому подходу» в вопросе уничтожения России, видя в роли «локомотива» этого процесса Соединенные Штаты Америки. Именно Вашингтону Бугайски советует сперва «активно содействовать этническому и региональному самоопределению внутри России», а впоследствии - «контролировать и поощрять раскол», устанавливая с «новыми образованиями, возникающими на обломках России», выгодные для США связи.

«Обломки России»... Вот какие слова ласкают сегодня слух Вашингтона! У кого-то есть еще иллюзии относительно «разоружения», уничтожения нами ракет, снятия санкций и прочих форм «мира и дружбы» с США?! К Бугайски, господа, к Бугайски! Вот он вам все и растолкует...