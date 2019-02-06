Лавров прокомментировал слова Трампа о возможном перезаключении ДРСМД

13:15

Во время обращения к Конгрессу президент США Дональд Трамп повторил свой тезис о возможной альтернативе расторгнутому ДРСМД с Россией.

Трамп предложил заключить новое соглашение по ракетам и не исключил, что третьей его стороной мог бы стать Китай или другие страны.

«Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», - сказал глава Белого дома.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа.

«Мы всё сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально», - цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что относительно дальнейших переговоров на эту и другие темы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями, позицию России также ясно изложил президент Владимир Путин.

«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам», - сказал Лавров.

Также он отметил, что Россия многократно напоминала об этих инициативах, призывала «начинать разговаривать и не затягивать» вопросы, связанные с возможным продлением ДРСМД, срок которого истекает в 2021 году.

«Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент Путин поручил не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если наши западные партнёры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности», - констатировал Лавров.