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Лавров прокомментировал слова Трампа о возможном перезаключении ДРСМД

13:15 6.02.2019
Сергей Лавров
Фото с сайта kremlin.ru
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Во время обращения к Конгрессу президент США Дональд Трамп повторил свой тезис о возможной альтернативе расторгнутому ДРСМД с Россией.

Трамп предложил заключить новое соглашение по ракетам и не исключил, что третьей его стороной мог бы стать Китай или другие страны.

«Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», - сказал глава Белого дома.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа. 

«Мы всё сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально», - цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что относительно дальнейших переговоров на эту и другие темы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями, позицию России также ясно изложил президент Владимир Путин.

«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам», - сказал Лавров.

Также он отметил, что Россия многократно напоминала об этих инициативах, призывала «начинать разговаривать и не затягивать» вопросы, связанные с возможным продлением ДРСМД, срок которого истекает в 2021 году.

«Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент Путин поручил не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если наши западные партнёры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности», - констатировал Лавров.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 18:06
Гость: Чингачгук

Надо послать пиндосов в известном направлении навсегда.
06.02.2019, 15:35
Гость: ДРСМД

США шантажируя Россию о выходе из Договора давили на психику в течении 60 дней заставляя МИД России вилять хвостом и уговаривать сесть за стол переговоров расчитывая на уступчивость, мягкосердечность и идолопоклоничество Западу но просчитались. Зеркальный партнёр шёпотом заявил о прекращении попыток предложений садится за стол переговоров. Коварные янки поняли что фокус не удался, и пошли на попятную, это можно было предвидеть с самого начала но так уж повелось в МИДе до последнего вилять хвостом.
06.02.2019, 14:01
Гость: Ян

Лавров прав. Путин все сказал. Не надо потакать великому клоуну и второсортному актëришке в его мании величии. Его роль сыгранна в "Один дома".
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