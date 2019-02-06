Трамп объявил о разработке новейшей системы ПРО США

10:30

Американские специалисты разрабатывают систему противоракетной обороны (ПРО) нового поколения. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением к конгрессу «О положении страны». Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома.

По его словам, в последние два года Штаты начали «полномасштабное восстановление вооруженных сил».

«В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — сказал Трамп.

Как отметил глава государства, в 2018 году бюджет Минобороны США составлял около 700 миллиардов долларов. В 2019-м он вырос еще на 16 миллиардов. Трамп также подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».​

Кроме того, в ходе выступления американский лидер в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы выполняли условия договора слово в слово, в то время как Россия неоднократно нарушала его. Вот почему я объявил о выходе США из ДРСМД. Возможно, мы сумеем договориться о другом соглашении совместно с Китаем и другими странами, или, может быть, не сумеем», — добавил он.

2 февраля США приостановили свое участие в ДРСМД. В Вашингтоне подчеркивали, что Россия нарушила условия договора из-за разработки ракеты 9М729 для установок «Искандер-М». В Москве считают, что характеристики этой ракеты полностью вписываются в рамки договора.