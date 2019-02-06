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Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии

09:09 6.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству, пишет РИА Новости.

За документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" высказались более 77 из 100 сенаторов. Законопроект был внесен сенатором Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев, у которых в сенате 53 голоса. Среди демократов, поддержавших документ, был и их лидер Чак Шумер. Обсуждение законопроекта продолжалось более месяца.

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей, где большинство у демократов. Результаты голосования в сенате дают основания полагать, что документ может быть принят и там, после чего он поступит на подпись президенту США.

Законопроект предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана - за военную и иную помощь правительству арабской республики.

Санкции традиционно предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд. Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии, а министерство финансов США - сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и если это так, ввести против него санкции.

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.

Темы: Сирия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 14:48
Гость: В России нет программы реального развития страны

Против России ведется необьявленная экономическая и политическая война. Казалось бы нужно срочно применять и переходить на другую стратегию развития экономики, а не как сейчас с упором на воровской сырьевой бизнес. Но в этом Правительстве либерал-троцкисты и ухом не ведут, надеются на отмену санкций. Зашоренность, неадекватность и непрофессионализм этой конспирологической публики лже-либералов и скрытых троцкистов во власти уже видна всем невооруженным взглядом.
06.02.2019, 14:05
Гость: Иван простак

А где контрсанкции в виде постепенного выведения из парка российских авиакомпаний самолетов фирмы Боинг, и планомерной замены их Эйрбасами и отечественными.
06.02.2019, 13:52
Гость: Skeptu

Кому вам, невмерлик? Хватит косить под русского и забери с собой еще пару горе "Пэтриотов".
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