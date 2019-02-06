Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии

09:09

Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству, пишет РИА Новости.

За документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" высказались более 77 из 100 сенаторов. Законопроект был внесен сенатором Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев, у которых в сенате 53 голоса. Среди демократов, поддержавших документ, был и их лидер Чак Шумер. Обсуждение законопроекта продолжалось более месяца.

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей, где большинство у демократов. Результаты голосования в сенате дают основания полагать, что документ может быть принят и там, после чего он поступит на подпись президенту США.

Законопроект предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана - за военную и иную помощь правительству арабской республики.

Санкции традиционно предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд. Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии, а министерство финансов США - сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и если это так, ввести против него санкции.

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.